東南アジアの自動車金融市場、車両保有の増加とデジタル融資の拡大を背景に、2032年までに173億2,000万米ドル規模に到達へ

東南アジアの自動車金融市場、車両保有の増加とデジタル融資の拡大を背景に、2032年までに173億2,000万米ドル規模に到達へ