セラミックタイル市場は、都市開発・住宅リフォーム需要で加速する高成長セクター（CAGR 7.34%）2025-2035 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
セラミックタイル市場は、2025年の2,814億1,000万米ドルから2035年には5,714億2,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.34%で成長する見通しです。住宅・商業施設・公共インフラ向け建材需要の拡大に伴い、耐久性・耐水性・耐汚染性を備えたセラミックタイルへの注目が急速に高まっています。特に大型都市開発、再開発プロジェクト、スマートシティ建設、ホテル・商業施設投資が増加しており、床材・壁材市場におけるセラミックタイルの採用が加速しています。加えて、デザイン性とコスト効率を両立できる建材として、多様な建築用途で需要が拡大しています。
商業施設・住宅リフォーム需要が市場拡大を強力に後押し
近年、住宅リフォーム市場や高級インテリア市場の拡大が、セラミックタイル需要を押し上げる重要な要因となっています。従来の天然石や大理石と比較して、セラミックタイルは低コストで施工性に優れ、長期メンテナンス負担を軽減できる点が評価されています。特にレストラン、ホテル、ショッピングモール、オフィスビルなど、高い耐摩耗性が求められる施設で導入が加速しています。また、住宅市場ではキッチン、浴室、リビング向けのデザイン性重視の製品需要が拡大しており、木目調・石目調・高光沢デザインなど、高付加価値タイルへの関心が高まっています。デジタル印刷技術の進化も市場差別化を促進しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/ceramic-tiles-market
日本市場でセラミックタイル分野への参入が注目される理由
日本では建築物の長寿命化、耐震リフォーム需要、商業施設改修投資の増加を背景に、セラミックタイル市場への関心が高まっています。国土交通省によると、日本国内では既存住宅流通・リフォーム市場規模が拡大を続けており、省エネ改修や高耐久建材への需要が増加しています。さらに、都市部では再開発案件や大型複合施設建設が進行しており、高機能床材需要が拡大しています。抗菌性・防滑性・耐水性を備えたセラミックタイルは、病院、介護施設、教育施設、駅施設などで採用が増加しています。加えて、日本市場では環境配慮型建材へのニーズが高く、リサイクル素材活用や低VOC製品への需要拡大が新たなビジネス機会を創出しています。
磁器タイル分野が高機能建材需要を背景に市場を主導
タイプ別では、磁器タイルセグメントが市場収益を牽引しており、今後も主要セグメントとして成長すると予測されています。低吸水率、高耐久性、抗菌性、滑り止め性能などの機能性が評価され、住宅・商業施設の双方で採用が拡大しています。特に大型商業施設、空港、医療施設など、高耐久性が求められる環境で需要が拡大しています。無釉磁器タイルやフルボディ磁器タイルは、傷や欠けが目立ちにくく、メンテナンスコスト削減にも寄与しています。さらに、近年では大型フォーマットタイルや薄型タイルなど、施工効率向上を目的とした高機能製品も市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● RAK Ceramics
● SCG Ceramics
● Mohawk Industries Inc.
● Grupo Lamosa
● Kajaria Ceramics
床タイル用途が建築デザイン変革とともに需要拡大
用途別では、床タイルセグメントが世界市場で最大シェアを占めています。これは、耐久性・耐水性・メンテナンス性に優れるセラミック床材への需要が急増しているためです。特に商業施設や住宅リフォーム市場では、天然石に代わる低コストかつ高デザイン性の建材として導入が進んでいます。加えて、高解像度デジタル印刷技術の進化により、天然木や大理石を再現したリアルデザイン製品が市場で高い人気を集めています。さらに、防滑性能や抗菌性能を備えた床タイルは、病院・学校・空港など公共施設向け需要も拡大しており、市場成長を支える重要分野となっています。
商業施設・住宅リフォーム需要が市場拡大を強力に後押し
近年、住宅リフォーム市場や高級インテリア市場の拡大が、セラミックタイル需要を押し上げる重要な要因となっています。従来の天然石や大理石と比較して、セラミックタイルは低コストで施工性に優れ、長期メンテナンス負担を軽減できる点が評価されています。特にレストラン、ホテル、ショッピングモール、オフィスビルなど、高い耐摩耗性が求められる施設で導入が加速しています。また、住宅市場ではキッチン、浴室、リビング向けのデザイン性重視の製品需要が拡大しており、木目調・石目調・高光沢デザインなど、高付加価値タイルへの関心が高まっています。デジタル印刷技術の進化も市場差別化を促進しています。
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日本市場でセラミックタイル分野への参入が注目される理由
日本では建築物の長寿命化、耐震リフォーム需要、商業施設改修投資の増加を背景に、セラミックタイル市場への関心が高まっています。国土交通省によると、日本国内では既存住宅流通・リフォーム市場規模が拡大を続けており、省エネ改修や高耐久建材への需要が増加しています。さらに、都市部では再開発案件や大型複合施設建設が進行しており、高機能床材需要が拡大しています。抗菌性・防滑性・耐水性を備えたセラミックタイルは、病院、介護施設、教育施設、駅施設などで採用が増加しています。加えて、日本市場では環境配慮型建材へのニーズが高く、リサイクル素材活用や低VOC製品への需要拡大が新たなビジネス機会を創出しています。
磁器タイル分野が高機能建材需要を背景に市場を主導
タイプ別では、磁器タイルセグメントが市場収益を牽引しており、今後も主要セグメントとして成長すると予測されています。低吸水率、高耐久性、抗菌性、滑り止め性能などの機能性が評価され、住宅・商業施設の双方で採用が拡大しています。特に大型商業施設、空港、医療施設など、高耐久性が求められる環境で需要が拡大しています。無釉磁器タイルやフルボディ磁器タイルは、傷や欠けが目立ちにくく、メンテナンスコスト削減にも寄与しています。さらに、近年では大型フォーマットタイルや薄型タイルなど、施工効率向上を目的とした高機能製品も市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● RAK Ceramics
● SCG Ceramics
● Mohawk Industries Inc.
● Grupo Lamosa
● Kajaria Ceramics
床タイル用途が建築デザイン変革とともに需要拡大
用途別では、床タイルセグメントが世界市場で最大シェアを占めています。これは、耐久性・耐水性・メンテナンス性に優れるセラミック床材への需要が急増しているためです。特に商業施設や住宅リフォーム市場では、天然石に代わる低コストかつ高デザイン性の建材として導入が進んでいます。加えて、高解像度デジタル印刷技術の進化により、天然木や大理石を再現したリアルデザイン製品が市場で高い人気を集めています。さらに、防滑性能や抗菌性能を備えた床タイルは、病院・学校・空港など公共施設向け需要も拡大しており、市場成長を支える重要分野となっています。