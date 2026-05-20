神奈川県伊勢原市発のEVモビリティブランド「VIVEL(ビベル)」を展開する株式会社バブル(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木俊介、以下 当社)は、2026年5月30日(土)・31日(日)に開催される「tvkかながわMIRAIストリート2026」の「クルマのMIRAIゾーン」へ出展いたします。





ビベルトライクは三車種展開 展示会では全車種を見ることができます。





当日は、“クルマでもバイクでもない”新しい移動手段「VIVEL(ビベル)」シリーズ人気No.1モデル「VIVEL COCO(ビベルCOCO)」を中心に、「ビベルトライク」「ビベルトラック」も含めた3モデルを展示予定です。

今回展示予定の「VIVEL COCO」は、100V／200V充電の両方に対応し、EV充電規格「J1772」を採用した、日常使いしやすい電動モビリティとして進化した最新モデルをお披露目します。乗り降りしやすい設計と親しみやすいデザイン、多彩なカラーバリエーションが特徴で、雨の日にも活躍するレインカバーを標準装備。保育園送迎や日常の買い物など、“暮らしに寄り添うEVモビリティ”として高い人気を誇ります。

本出展では、アンダーネイビーツートンカラーのモデルの展示を予定しています。

会場では実際に車両へ乗り込み体験が可能なほか、写真撮影・SNS投稿も自由にお楽しみいただけます。





ビベルトライクモデル オプションパーツが豊富でアウトドアにも最低





■“クルマでもバイクでもない”新しい移動手段「VIVEL(ビベル)」シリーズとは

VIVELシリーズは現在、全国20店舗を超える代理店ネットワークを展開し、累計納車実績は300台を突破しています。神奈川県伊勢原市のふるさと納税返礼品にも採用されるなど、地域発の次世代モビリティとして注目を集めています。

https://vivel.co.jp/





ビベルCOCOモデル 移動をおしゃれに





■代表コメント(株式会社バブル 代表取締役 鈴木俊介)

「VIVEL COCOは、雨の日の送迎や日常の買い物など、毎日の移動を少しでも快適にしたいという想いから開発してきました。全国20店舗を超える販売ネットワークと300台以上の納車実績がありますが、まだまだ改良を重ねるべき部分も多いと感じています。慢心せず、安全性や乗りやすさ、品質向上にこれからも取り組みながら、神奈川から新しい移動の未来を発信していきたいと思います。」





ビベルトラックモデル 排ガスゼロで物流倉庫でも活躍





■出展概要

イベント名： tvkかながわMIRAIストリート2026

開催日 ： 2026年5月30日(土)11：00～17：00

2026年5月31日(日)10：00～16：00

会場 ： 横浜公園・日本大通り・県庁本庁舎駐車場周辺

出展ゾーン： クルマのMIRAIゾーン(日本大通り 県庁前エリア)

展示車両 ： ビベルトライク／ビベルCOCO／ビベルトラック

URL ： https://www.y151-200.com/entame/mirai-street/





かながわMIRAIストリート 2026





■会社概要

電動トゥクトゥク「ビベルトライク」の製造・販売を中心に、車両検品から国内向けの独自整備、アフターサポートまで自社一貫体制で提供。「普通免許で乗れる・車検不要」という経済性と利便性を両立し、配送業務から観光・レジャーまで、環境に優しくコストパフォーマンスに優れた次世代モビリティを展開しています。持続可能な移動の新しい形を提案し、社会の利便性向上に取り組む企業です。





社名 ： 株式会社バブル

代表 ： 代表取締役 鈴木俊介

所在地 ： 〒259-1125 神奈川県伊勢原市下平間50-2

URL ： https://vivel.co.jp/

事業内容： 電動トライク「ビベルトライク」シリーズの企画・開発・販売