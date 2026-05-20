株式会社長田(おさだ)工業所(所在地：福井県坂井市、代表取締役：小林輝之、以下、長田工業所)は、中之島鉄工株式会社(所在地：大分県豊後高田市、代表取締役：大鍛治洋介、以下、中之島鉄工)と、溶接のテーマパーク「アイアンプラネット」のフランチャイズ契約を結び、中之島鉄工は「アイアンプラネット」のフランチャイズ加盟店として8社目、全体では9拠点目となる「アイアンプラネット ベースオブ豊後高田」として、2026年6月1日(月)より溶接体験事業を開始します。





職人が楽しく手ほどき





10歳以上から体験可(要相談)





■これまでにオープンしている拠点名

本職の鉄工所が母体となって行う溶接体験事業は発祥地である福井本所に加え、フランチャイズとしてはアイアンプラネット ベースオブ豊後高田が8社目としてオープンします。





・発祥地

アイアンプラネット(福井本所) by 株式会社長田工業所(福井県坂井市)





・現在の加盟店(解約店舗除く)

(1)ベースオブ沼津 by 株式会社影山鉄工所(静岡県沼津市)

(2)ベースオブ栃木 by 株式会社八興製作所(栃木県栃木市)

(3)ベースオブ湘南 by 株式会社コイズミ(神奈川県秦野市)

(4)ベースオブ富山 by 株式会社光進工業(富山県富山市)

(5)ベースオブ津軽 by 株式会社長谷川鉄工(青森県平川市)

(6)ベースオブ三条 by 株式会社高義製作所(新潟県三条市)









■溶接のテーマパークとは

溶接のテーマパークとは、工場・プラント施設の安全対策工事業を営む長田工業所が、自社の溶接加工工場を開放して、溶接や金属加工で遊べて学べるテーマパーク「アイアンプラネット」とし11年前から取り組んでいる事業です。

この事業の鉄工所(自社)にとってのメリットは自社の技術のPRになること、地域にとってのメリットは地域活性に繋がること、一般利用者にとってのメリットは、普段なかなか接することのできない溶接DIYを自社の職人、プロの職人に教えてもらうことができることです。三方良しの事業として多くの利用者に愛されてきました。





運営本体であるアイアンプラネット(福井本所)： https://iron-planet.net/





アイアンプラネットロゴ1





■アイアンプラネット基地オーナー(BASE-OWNER)制度とは

長田工業所がこれまでに行ってきた「溶接体験事業による経営革新」の取り組みを体系化し、全国の人手不足やブランディング構築に悩む中小零細鉄工所に向け、経営革新支援として溶接体験事業の指導を2018年12月25日から行ってきました。

(当時のプレスリリース： https://www.atpress.ne.jp/news/173482 )





中之島鉄工は、FC本部である長田工業所と顧問契約を結び、12ヶ月間の事業構築期間を経て、溶接体験フランチャイズ事業、溶接のテーマパーク「アイアンプラネット ベースオブ豊後高田」としてオープンすることとなりました。本職の鉄工所が母体となって行う溶接体験事業のフランチャイズとしては全国で8社目、初の九州進出となり、これまでにない盛り上がりを見せています。





アイアンプラネット ベースオブ豊後高田： https://www.iron-planet-bungotakada.net/









■小型溶接機メーカー「SUZUKID」が連携協定により全面後押し

2021年にプレスリリースさせていただいたように、溶接のテーマパーク「アイアンプラネット」と小型溶接機メーカー「SUZUKID」が連携協定を締結しました。これにより、溶接体験に適した使用機械・消耗品の調達や、製品の使用方法と一般客への接客対応のレクチャーとワークショップメニューの考案、ノウハウの提供をSUZUKIDスタッフが行うことで、よりきめ細やかな事業展開が見込めるようになりました。

(当時のプレスリリース： https://www.atpress.ne.jp/news/250017 )









■溶接のテーマパーク「アイアンプラネット ベースオブ豊後高田」の概要

アイアンプラネット ベースオブ豊後高田の取り組みを行う中之島鉄工の本業は、大分県豊後高田市にある、建物の骨組みを専門に製作する会社です。

製作量は月に300t、年間では実に3,600tに上ります。

昭和36年の設立以来、約60年にわたり建築鉄骨製作に携わってきました。

培ってきた技術とノウハウにより、お客様に満足していただけるモノづくりを目指しています。





正式名称 ： 溶接のテーマパーク アイアンプラネット

ベースオブ豊後高田

事業母体 ： 中之島鉄工株式会社

(所在地：大分県豊後高田市美和111番11、

代表取締役：大鍛治 洋介)

オープン日 ： 2026年6月1日(月)

※5月29日(金)11:00に、

豊後高田市長 佐々木敏夫氏はじめ報道関係者含めた

関係者のみのオープンセレモニーを行います。

予約受付開始日 ： 2026年5月18日(月)

体験内容 ： キーホルダー、ペンスタンド、フラワースタンドなどを製作

体験時間は30分～4時間

価格は1,500円～35,000円(税込)の予定。

営業時間 ： 平日10:00～16:00

土曜日10:00～16:00(完全予約制)

定休日 ： 不定休 夏季・年末年始

※本業である鉄工所事業優先のため

所在地(体験場所) ： 大分県豊後高田市美和111番11

お問い合わせ電話番号： 0978-24-0222

※お電話は担当スタッフにつながります。

予約等公式HP ： https://www.iron-planet-bungotakada.net/









●中之島鉄工 代表のコメント

鉄工所や溶接という仕事は、一般の方から見ると危険な作業という印象が強く、実際の魅力や面白さが十分に伝わっていないと感じていました。しかし本来、溶接や鉄の加工は、自分の手で形をつくる楽しさや、人の心を動かす創造性があります。

これから先、地域のものづくりを支えていくためには、まず多くの人に「知ってもらう」「体験してもらう」ことが必要だと考え今回アイアンプラネットに取り組もうと考えました。





豊後高田市は「昭和の町」を中心に観光客が訪れる地域ですが、一方で地域の製造業では人口減少や若い世代のものづくり離れが進み、担い手不足が大きな課題となっています。

また、地元の学生にとっても、どのような企業や技術があるのかを実際に知る機会は多くありません。

その結果、「地元に面白い仕事がある」ということが十分に伝わらないまま、進学や就職を機に豊後高田を離れてしまう現状があります。

そこでアイアンプラネットでは、観光で訪れる方々には“地域ならではのものづくり体験”を、地元の学生には“地域産業と触れ合うきっかけ”を提供したいと考えています。

昭和の町を訪れた観光客が、鉄や溶接の体験を通じて地域の技術力やものづくり文化に触れる。地元の学生たちが、自分たちの地域にある仕事や技術の魅力を体感する。

観光とものづくり、企業と次世代をつなぐことで、地域産業の未来づくりにも貢献していきたいと考えています。





(体験メニュー)ペンスタンド





■アイアンプラネット基地オーナー(BASE-OWNER)制度の今後の展開

2020年9月にFC第1拠点オープン後、コロナ禍にもかかわらず、この6年弱でアイアンプラネット事業に賛同していただける企業様により8社オープンできました。これもひとえに各事業母体の企業様と連携協定させていただいてます小型溶接機メーカー「SUZUKID」様、そして全国の溶接に関心を持たれている一般のお客様のお陰であり、感謝しております。





アイアンプラネット事業は、ものづくりの若手人材創出をめざしたプロジェクトです。「まずは溶接の素晴らしさを知ってもらう」「現役鉄工所の職人がみずからアピールする」ことで、取り入れた企業の社内の空気をも変える効果があります。





「溶接体験ができる場所」ということだけでは、全国各々で小さな取り組みをされている事例はありますが、持続性がなく結果が出ていないのが現状です。しかし「アイアンプラネット」という同じプロジェクト名で全体的に盛り上げていくことによって、大きなインパクトを創ることができています。





このベースオーナー制度(フランチャイズ)は1地域1店舗、47都道府県制覇を目指しています。現在も溶接やものづくりの社会的な地位向上という志に賛同していただける全国の鉄工所・ベースオーナー様を募っています。





ベースオーナー制度受付ページ： https://www.ironplanet-base.net