株式会社メディコス・エンタテインメント(本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤拓己、以下 メディコス・エンタテインメント)は、『殺戮の天使』より、「アイザック・フォスター」通称「ザック」をねんどろいど化。

2026年5月20日(水)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もございますので、あらかじめご了承ください)





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■商品詳細

「一緒にここから出る手助けをしてくれよ。そしたらお前を、殺してやるよ」

『殺戮の天使』より、「アイザック・フォスター」がねんどろいどで登場です！





・表情パーツ：「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」

・オプションパーツ：「鎌」「ピザ」ほか









■商品情報

商品名 ： ねんどろいど アイザック・フォスター

作品名 ： 『殺戮の天使』

発売月 ： 2026年12月

価格(税抜)： 6,200円

価格(税込)： 6,820円

材質 ： ABS&PVC

仕様 ： プラスチック製塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

全高 ： 約100mm

原型制作 ： 保東(ロイスエンタテインメント)

彩色 ： 松田モデル

制作協力 ： ねんどろん

発売 ： メディコス・エンタテインメント

販売 ： グッドスマイルカンパニー





〈メディコスオンラインショップ/グッドスマイルオンラインショップ 予約受付期間〉

2026年5月20日(水)12:00 ～ 2026年7月29日(水)21:00





〈メディコスオンラインショップ/グッドスマイルオンラインショップ 限定特典〉

「レイチェル人形」プレゼント





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〈メディコスオンラインショップ 購入ページURL〉

https://medicos-e-shop.net/products/detail/38704





〈グッドスマイルカンパニーオンラインショップ 購入ページURL〉

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144667





(C)Angels of Death / 真田まこと / Vaka, Inc.









★イベント情報

『殺戮の天使』コラボカフェ開催決定！

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2026年5月20日(水)より『殺戮の天使』コラボカフェ開催決定！

本イベントのために、新規描き下ろしイラストをご用意！

「アメリカンダイナー」をテーマにnegiyan先生に描き下ろしていただきました！

会場では本コラボカフェ限定のコラボメニューのご提供に加え、描き下ろしイラストを使用した新商品の販売や各種特典の配布を実施いたします。





さらにキャラクターたちと一緒にお食事が楽しめるキャラクターパネル席のご用意も！

ぜひこの機会をお見逃しなく！





公式サイト： https://www.medicos-e.net/newsdetail/satsuten_cafe/





(C)Angels of Death / 真田まこと / Vaka, Inc.

(C)negiyan









【公式サイト】『殺戮の天使』公式サイト

https://www.gamemaga.jp/satsuriku/

【公式サイト】TVアニメ『殺戮の天使』公式サイト

https://satsuriku.com/

【公式X】『殺戮の天使』公式アカウント

https://x.com/strk_tenshi









【メディコス・エンタテインメントについて】

株式会社メディコス・エンタテインメントは、主にフィギュア・キャラクターグッズの企画・製造・販売を行っております。納得いくものが出来なければ製品を発売しないという基本方針のもと「超像可動シリーズ」の完成度はフィギュア業界において非常に高い評価を得ております。特に300種類以上の展開をしている『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動・スタチューシリーズは非常に多くのファンの皆様にご支持をいただいており、近年はアニメーション事業やグッズ事業への展開を行いながら多くのお客様にエンターテインメントをご提供すべく運営をしております。





事業内容：映画・テレビ・ビデオ・LD・DVDの企画・製作・販売

フィギュアの企画・制作・販売

キャラクターグッズの企画・制作・販売





株式会社メディコス・エンタテインメント

【公式サイト】

https://www.medicos-e.net/

【メディコスオンラインショップ】

https://medicos-e-shop.net/

【X(総合)】

https://x.com/medicos_et_02

【X(ジョジョ)】

https://x.com/medicos_et_j

【Instagram(ジョジョ)】

https://www.instagram.com/medicos_entertainment_official/