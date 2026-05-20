株式会社ガイアブックス(港区赤坂・代表取締役社長：吉田初音)は、2026年5月31日に『新解釈 ユニバーサルタロット』(著：千田歌秋)を刊行いたします。 本セットは、世界的カードメーカー・伊Lo Scarabeo社が発行し、世界中で愛され続ける「ユニバーサルタロット」（作画：ロベルト・デ・アンジェリス）に、占術家・千田歌秋氏による書き下ろし128ページのオリジナル日本語解説書を組み合わせた、日本初の前代未聞のスペシャルなセットです！

イタリアが誇るウエイト系タロットの傑作が、日本オリジナルの解説書付きセットで登場 伝統と現代的感性が融合した78枚の連作絵画を読み解く 『新解釈 ユニバーサルタロット』 ガイアブックス公式ホームページ https://www.gaiajapan.co.jp/books/healing/fortune/8798/

◆本書の軸にある本質

いつの時代もタロット最大の謎の一つは、「カードの意味をすべて正しく覚えなければならないのか」という問いです。本書はその問いに対し、明確に「否」と答えます。タロットとは、綴じられていない78枚の連作絵画の画集であると著者は定義しています。絵と対話するように、自分なりの言葉で物語を紡ぐことがタロットリーディングの本質であり、本商品全体を貫く一本の軸です。 【主な収録内容】 ●タロットの歴史--マルセイユ版・RWS版からユニバーサル版誕生まで ●RWS版とユニバーサル版の系譜と絵柄の比較分析 ●正位置・逆位置の考え方と独自スプレッドの作り方 ●大アルカナ22枚（愚者～世界）の詳細解説 ●小アルカナ56枚（ワンド・カップ・ソード・ペンタクル）の詳細解説 ●各カードにおけるユニバーサル版とRWS版の比較ポイント

◆本商品の主な5つの特徴

【特徴１】 世界唯一のRWS版との徹底比較 本書最大の特長は、世界でも類を見ない「ユニバーサルタロット」と「ライダー・ウエイト＝スミス版（RWS版）」の絵柄を並べての徹底分析です。両デッキの比較を通じて、各カードに込められたシンボルや色彩の違いが浮かび上がり、どちらのデッキにも深い理解をもたらします。

【特徴２】 絵柄から読み解くクリエイティブなリーディング法 タロットを「78枚の連作絵画」として鑑賞し、絵と対話するように物語を読み取ります。本書はカードの意味を暗記するのではなく、直感と観察力を育てる独自のアプローチを提案します。初心者からプロのリーダーまで、あらゆる層に「目から鱗」の気づきをもたらします。

【特徴３】 AIには代替できない、人間だけのリーディング体験 絵柄を分析してその意味を学習するだけでなく、絵柄に感動してその魅力を感じることができるのは人間だけです。気に入った絵のタロットを手に取り、その美しさに心を動かされながら占う体験は、本書が一貫して守り抜こうとしている価値です。

【特徴４】 充実した解説内容（128ページ・オールカラー） タロットの歴史、RWS版とユニバーサル版の系譜、正位置・逆位置の考え方、独自スプレッドの作り方から、大アルカナ22枚・小アルカナ56枚の全78枚の詳細解説まで、丁寧かつ充実した内容で構成されています。

【特徴５】 イタリア生まれの美麗なカード78枚付属 RWS版のデザインを踏襲しつつ、より緻密で美しい色彩、豊かな表情、独自の構図でリメイクされたデ・アンジェリスの作品は、芸術作品としても高い完成度を誇ります。 カード一覧はこちらから https://www.gaiajapan.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/b7102b05409769387e1a6a231c2d0dcc.pdf

◆ご購入いただいた方対象「発売記念イベント」を開催

発売を記念して、著者・千田歌秋さんをお招きし、本書の魅力や解説書の読み方、 RWS版と比較する意味、絵から読み取るコツを直接レクチャーいただくイベントを開催いたします。「タロットカードの意味を覚えるのが苦手」「RWS版を持っているが、いまひとつ使いこなせていない」 という方にもおすすめの内容です。

イベントの詳細はこちらよりご確認ください。 https://www.gaiajapan.co.jp/news/event/8916/ ※リアル参加は定員になり次第締切とさせていただきます。

◆著者略歴 千田 歌秋（せんだ かあき） 東京の麻布十番にある占いカフェ＆バー「燦伍（さんご）」のオーナー占い師およびバーテンダー。 対面鑑定だけでなく、店舗の運営やプロデュース、原稿の執筆、講座やセミナー、メディア出演、イベントの企画・監修、占い師のマネジメントや育成など、活動は多岐にわたる。ビブリオマンシー（書物占い）の普及にも精力的に取り組む。 タロットとビブリオマンシーのみならず、占星術やルーンなど様々な占術への造詣が深い。占いに関わるあらゆる分野が出展するフォーチュンカード・マーケットで度々講演。2023年からは、日本を代表するタロティストたちがリレー方式でタロットについて解説するオンラインイベント「タロット連合」で講師を務める。占い師同士の交流を行う非営利団体「新月満月会」の発足メンバー。

◆書誌情報 発行 ：株式会社ガイアブックス 商品名 ：新解釈 ユニバーサルタロット サブタイトル：ウエイト版との徹底比較で解読する78枚の劇的ストーリー 著者 ：千田 歌秋（せんだ かあき） カード作画 ：ロベルト・デ・アンジェリス（Roberto de Angelis） 発売日 ：2026年5月31日 セット内容 ：タロットカード（78枚） 解説書（128ページ/並製/オールカラー） ボックスサイズ：B6変型（170×125×48mm） カードサイズ：120×70mm 定価 ：3,960円（税込） ISBNコード ：978-4-86654-098-6 C2411 概要URL ： https://www.gaiajapan.co.jp/books/healing/fortune/8798/ ◆書籍の購入について 全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4866540982 楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18617302/

【会社概要】 商号 ： 株式会社ガイアブックス 所在地 ： 東京都港区赤坂1-1-16 細川ビル２F 代表 ： 吉田初音 設立日 ： 1977年 事業内容： 書籍の出版および関連事業 URL ： https://www.gaiajapan.co.jp/

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