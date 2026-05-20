株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「月刊ピアノ 2026年6月号」を、2026年5月20日に発売いたします。

【特集1】は「8人16手で武道館へ！ 石井琢磨プロデュース『PIA NO CLOVER』の挑戦」。石井琢磨さんが手がける、4台8人編成の大型ピアノプロジェクト『PIANO CLOVER』に注目！ 企画誕生の裏側や石井さんが語るメンバーそれぞれの魅力、そして“武道館”という大きな夢について伺いました。さらに、待望のデビューコンサート初日昼公演の模様もレポートします。 【特集2】は「パッと弾ける人は何が違う？ 楽譜がスラスラ読める人の“読む力”の正体」。楽譜を見ながら演奏するとき、身体のなかでは何が起きているのでしょうか？ 初見演奏の研究者・安達真由美先生に“読んで弾く力”を伸ばすコツを伺いました。さらに、「ガチ初見」動画で話題のりほピアノさんにも、初見力アップの秘訣を聞きました。 【インタビュー】では、創刊以来『月刊ピアノ』と歩みをともにしてきた、デビュー40周年の西村由紀江さん、昨年のショパン国際ピアノコンクールで第4位に輝いた桑原志織さん、今年日本デビュー15周年を迎えた金子三勇士さん、映画やTV番組への楽曲提供で知られ、初のピアノソロアルバムをリリースした松谷卓さん、アメリカと日本を行き来しながら研鑽と演奏活動に邁進してきた南杏佳さんが登場します。また、【ジャズピアニストの肖像】第11回には、曽根麻央さんをお迎えします。 【Catch Up！！】では、音楽とともに楽しめる注目映画を2作品ピックアップ！ 4月末に全米公開され、早くも大きな話題を呼んでいる映画『Michael／マイケル』と、猫とネズミのドタバタ劇が楽しい『トムとジェリー時をこえる魔法の羅針盤』をご紹介。 また、ヤマハミュージックジャパンと英国の音楽テクノロジー企業 Luminary ROLI Ltd が手を組んだ、次世代キーボードの記者発表レポートもお届けします。 30周年を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催します。あなたの思い出の1曲を教えてください！さらに、読者の皆さんに「月ピ愛」を語っていただく「30周年企画 読者が語る“わたしと月ピ”」や、史上初・編集部によるラジオ企画「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」も♪ 楽譜コーナーでは、映画『スペシャルズ』主題歌「オドロウゼ！」（Snow Man）、映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌「エルダーフラワー」（Official髭男dism）、「言葉より大切なもの」（嵐）、大河ドラマ『豊臣兄弟！』メインテーマ「豊臣兄弟！」（木村 秀彬）、「I Want You Back」（ジャクソン5）、「好きすぎて滅！」（M!LK）、「Objet」（西村由紀江）、「ミラクルショッピング ～ドン・キホーテのテーマ～」（田中マイミ）、「明日も」（SHISHAMO）、「歌劇『フィガロの結婚』より序曲」（モーツァルト）など、多彩なラインナップをお届けします。 連載では、春畑セロリさんによる〈セロリの電Pパーク！〉で、「傘がない」（井上陽水）を掲載。事務員Gさんは「最後の雨」（中西保志）、ござさんは「ノクターン 第2番 Op.9-2（ジャズ・ワルツふう）」（ショパン）、ずっしーさんのアレンジによる「365日の紙飛行機」。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！

★お知らせ★

2026年7月号で創刊30周年を迎える『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年をとおしてお届けしていきます。 【企画1】どの号が元ネタ？今月の復刻表紙クイズ 創刊30周年イヤーを記念して、歴代の表紙のうち、ある1号の構図を再現した“セルフオマージュ表紙”を毎号クイズでお届けしていきます。正解は次号で発表！ 【企画2】12カ月でメロディが完成！「今月の1音」企画 今年の背表紙には、毎号音符が1つずつ入ります。1年分がそろうとメロディとして現れる仕掛けです。どんなメロディになるのか、ぜひ毎月、背表紙もいっしょにチェックしてみてください。 【企画3】制作ウラ話も！？“月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ” 30周年を記念した“月刊ピアノ初”のラジオ企画『月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ』がスタート！YouTubeとSpotifyでお聞きいただけます。第5回は5月11日(月)より配信中。作業用BGMや家事の合間など、耳のお供としてぜひお聴きください♪ ●YouTubeはこちら https://youtube.com/playlist?list=PLQxa0H0eZ1v6mlderVuXXL97JUXd8HFwQ&si=8A8xvvN7hZ8DZMu0 ●Spotifyはこちら https://open.spotify.com/show/0LWEIROch6assMkvyJHn0U?si=0276fc122ea14e72 【企画4】月ピ読者が選ぶ！人気曲総選挙 1996年に創刊された『月刊ピアノ』。30年間で掲載した楽譜はなんと4,542曲！（2026年3月号現在）。この節目を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催します。10年ごとに集計されたアンケートフォームから、あなたの思い出の曲を教えてください♪ ●1996年7月号～2006年6月号：https://ymh.jp/ninkikyoku01 ●2006年7月号～2016年6月号：https://ymh.jp/ninkikyoku02 ●2016年7月号～2026年5月号：https://ymh.jp/ninkikyoku03

【収載楽曲】 ●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション ・オドロウゼ！（Snow Man） *映画『スペシャルズ』主題歌 ・エルダーフラワー（Official髭男dism） *映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌 ●編集部オススメ！話題曲 ・言葉より大切なもの（嵐） ●いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ・豊臣兄弟！（木村 秀彬） *大河ドラマ『豊臣兄弟！』メインテーマ ・I Want You Back（ジャクソン5） ●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション ・好きすぎて滅！（M!LK） ●30周年イヤー記念・豪華スペシャルアレンジ ・Objet（西村由紀江） ●これなら弾ける！らくサビPiano ・ミラクルショッピング ～ドン・キホーテのテーマ～ ●ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ・明日も（SHISHAMO） ●ずっしーの Arrange Chips ・365日の紙飛行機 ●ござ式 All that Piano Arrange PartII ・ノクターン 第2番 Op.9-2(ジャズ・ワルツふう)（ショパン） ●事務員Gのアレンジ交差点 ・最後の雨（中西保志） ●アイ・ラブ・クラシック ・歌劇『フィガロの結婚』より序曲（モーツァルト） ●セロリの電Pパーク！ ・傘がない（井上陽水）

商品詳細

月刊ピアノ 2026年6月号

定価：1,210円（10%税込） 仕様：A4変型判縦／116ページ 発売日：2026年5月20日発売 JAN：4912076250660 商品コード：GTM01102951 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102951

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZCTG3D

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