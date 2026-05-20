ウィーン気質舞踏会運営機構（略称WBO：代表理事 古川 隆 https://wbo.jp/ ）は、2026年5月17日、「2026 WBB-Redoute WBB仮面舞踏会」を東京都渋谷区・新国立劇場内「レストラン マエストロ」にて開催しました。 https://wbo.jp/

―――――――――――――――――――――――― ■ 舞踏会開催の背景 ―――――――――――――――――――――――― ヨハン・シュトラウス2世の生誕200周年を祝賀する舞踏会を開催するために設立されたWBOは、多くの参加者からの要望に応え、現在も東京都内で継続的に舞踏会を開催しています。 2026年5月17日に開催された本舞踏会には多数の参加者が集まり、華やかな雰囲気の中で行われました。

―――――――――――――――――――――――― ■ 記念演奏と「こうもりカドリール」 ―――――――――――――――――――――――― 記念式典では、オペレッタ歌手のソプラノ岩田有加によるオペラアリア、レハール作品、そしてシュトラウス『こうもり』より名曲が披露されました。 演奏後には、舞踏会の名物である「こうもりカドリール Op.363」1番を、代表理事・古川隆の指導のもと全員で踊りました。 過去の舞踏会での練習の成果もあり、今回のカドリールは非常にスムーズに進行し、時折のステップミスも笑いに変わる和やかな時間となりました。 古川代表理事からは「次の舞踏会ではいよいよ6番に本格的に取り組みます」との言葉もあり、会場は期待に包まれました。

―――――――――――――――――――――――― ■ 「WBB-RD マスク・コンテスト」結果発表 ―――――――――――――――――――――――― 今回の舞踏会は仮面舞踏会として開催されたため、特別企画として女性参加者を対象に「WBB-RD マスク・コンテスト」を実施しました。 参加者が身につけた仮面の佇まいと、当夜限りの“仮面名”が生み出す世界観を総合的に味わい、会場の投票によって受賞者を決定しました。 受付では番号入りの胸元カードを渡して、参加者自身に仮面名を記入してもらいました。 その後、ダンスや交流を通じて各自が魅力をアピールし、記念会食前に全員による投票を実施して受賞者が決まりました。 ▼ Most Elegant賞（同票により2名） ・優雅さと気品を体現した2名が同時受賞 ・仮面の繊細な装飾と落ち着いた佇まいが印象的 ・会場でもひときわ視線を集める存在感

▼ Most Mysterious賞（1名） ・仮面と仮面名が織りなす独自の物語性が高く評価 ・仮面の陰影と静かな存在感が“ミステリアス”そのもの

本コンテストは、仮面舞踏会ならではの趣向として、参加者が本名ではなく“もう一人の自分”を名乗り、装いと物語性を楽しむことを目的に実施しました。 仮面とマスク名が生み出す一夜限りの姿を、会場全体で共有する豊かな時間となりました。 WBOでは今後も、舞踏会の文化的価値を高める企画を継続し、参加者が豊かな交流を楽しめる場づくりを進めます。 ―――――――――――――――――――――――― ■ 主催者あいさつ要旨 ―――――――――――――――――――――――― WBO代表理事・古川 隆による記念式典でのあいさつの要旨は以下のとおりです。 「本日の舞踏会には20代から80代までの幅広い世代の皆様がご参加されていて、米国からの参加者も含め、互いへの敬意を正統派の装いで示す社交の場が実現しています。深く感謝します。自分がダンスを始めた頃、日本の典型的なダンスパーティーに参加すると“厳しく容赦のない言葉”の洗礼を受けました。パーティが和やかな交流よりも「ダンスを踊ること自体」を目的としていたようで、技術が未熟な参加者にとっては非常に肩身の狭いものでした。 このウィーン気質舞踏会は、技術を競う場でも練習成果を披露する場でもなく、ダンスをきっかけに紳士淑女として言葉を交わし、新たな人間関係を育む『社会生活の一部としての交流の場』でありますのでどうかご安心ください。初心者の人はステップの誤りを恐れることなく前向きに楽しんでいただきたいです。ベテランやプロダンス教師の皆さんにお願いです。男性は心の広いリードを、女性は温かい笑顔でのフォローを通じて初心者を包み込む包容力を発揮してください。きっとそれが舞踏会全体を和やかに楽しくすることでしょう。 この舞踏会では第1回目より文化芸術を共有する時間をとても大切にしています。今回は新進気鋭のオペレッタ歌手による記念演奏をこのあとしてもらいます。一流の文化芸術を共に鑑賞し、その感動を分かち合い語り合うことこそが豊かな社交の本質であると考えます。 WBOでは、舞踏会を一過性の流行で終わらせるのではなく、誰もが安心して参加できる公平なルールのもとで長く楽しめるよう、現在NPO法人化の手続きを進めていることをご報告します。今年度中の認可を目指しています。 最後に、本日は年齢や職業、国籍、ダンス経験を超えて出会える本流の舞踏会を存分に味わってください。くれぐれもお怪我のないようにお願いします。」

―――――――――――――――――――――――― ■ 今後の開催予定 ―――――――――――――――――――――――― WBOでは、2026年度に複数の舞踏会開催を予定しています。詳細は今後随時公式サイトにて発表します。 https://wbo.jp/ ▼ ▼2026 The Autumn Practice Ball（練習舞踏会）▼▼ 10月11日（日）16:00 開会（15:30 開場／19:30 終了予定） 会場：レストラン マエストロ（新国立劇場内3F） 申込：2026年6月より受付開始予定（先着順、定員になり次第受付終了） ＜申し込みURL＞ https://wbo.jp/entry-202610 ▼ 2027 New Year BALL in Restaurant 2027年1月23日（土）17:00 開会（16:30 開場／20:30 終了予定） 会場：レストラン マエストロ（新国立劇場内3F） 申込：2026年10月中旬より受付開始予定（先着順、定員になり次第受付終了） ＜申し込みURL＞ https://wbo.jp/entry-202701