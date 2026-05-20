株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「月刊エレクトーン2026年6月号」を、2026年5月20日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年6月号の特集は、"エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズ研究"の第2弾！【表現の幅を広げる新ボイスをチェック～ELS-03シリーズ研究 vol.2 新ボイスの魅力と活用テクニック】として、追加された新ボイスの魅力に迫ります。川上天馬さんと大木裕一郎さんによる音色解説と演奏での活用法に加え、「プロに聞く！ ELS-03シリーズの“推し”ボイス」と題して、倉沢大樹さん・中野正英さん・杉本豊之さん・岩崎孝昭さん・森田カズヤさん・大畑莉紗さん・山粼雅也さん・井上暖之さんから、それぞれの“推し”ボイスとその魅力を語っていただきました。 巻末の全音色リストは切り取って使用できる保存版です。 「ライブ イベントレポート」は、ELS-03シリーズが登場した尾野カオルさん、川上天馬さんのライブ・コンサート、大学・短大や専門学校などで学び、この春に卒業した学生が研鑽の成果を披露する「電子オルガン新人演奏会2026 ～若き演奏家たちの競演～」などをレポート。 今月の「ピックアップアーティスト」は、2025年6月3日に通算53枚目のニューアルバム『VOYAGE』をリリースするT-SQUAREのメンバー全員にインタビュー！ また、特別企画として全国のエレクトーンが学べる学校一覧を掲載しています。

【収載楽曲】 ●マンスリー・スコア ・エルダーフラワー（Official髭男dism） *映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌 ・Bad Girl（HANA） *Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソング ●洋楽・名曲コレクション ・ベンのテーマ（マイケル・ジャクソン） ●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー ・最後の雨（中西保志） ●オーケストラの館 ・月の光（ドビュッシー） ●みんな大好き！インスト曲♪ ・BLUE LAGOON（高中正義） ※ELS-03シリーズにも対応 ●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾 ・80日間世界一周 ※対応機種はELS-03シリーズのみ (他の機種の対応はございません) ●エレクトーン＆エレクトーン アンサンブルスコア ・VIVANT ＜Main theme＞（千住明） *TBS系 日曜劇場『VIVANT』より ●レジスト作成資料付スコア ・タッチ（岩崎良美） *TVアニメ『タッチ』オープニングテーマ ●ELS-03シリーズ レジストレーションメニューで弾く ・アイドル（YOASOBI） *アニメ『【推しの子】』オープニングテーマ -全10曲-

【試聴動画】 https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone ※一部楽曲を除く 【別売レジストデータ】 ○対応機種： ELS-03G/ ELS-03X/ ELS-03XR/ ELS-03X 「BLUE LAGOON」「80日間世界一周」のみ ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02 ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK ○データご購入： （1）Sheet Music Store（PCサイト） https://sheetmusic.jp.yamaha.com/pages/regist （2）Muma （3）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/ （4）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/ （2026年7月末で終了。ELS-03シリーズ用データの販売はございません）

商品情報

月刊エレクトーン2026年6月号

定価：1,430円（10％税込） 仕様：A4判縦／100ページ 発売日：2026年5月20日発売 JANコード：4912020610663 商品コード：GTM01103003 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01103003

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZLG4L3

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