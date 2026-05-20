全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する71施設にてお盆期間限定で夕食バイキングに特別メニュー「いくらかけ放題」の追加が決定いたしました。各施設では、お盆期間のご予約受付中です。

大江戸温泉物語グループでは、ご家族のご旅行が増えるお盆期間に合わせ、夕食バイキングにて特別メニュー「いくらかけ放題」を提供いたします。 高級食材として知られる「いくら」は、お子様からご年配の方まで幅広く愛されるだけでなく、子孫繁栄を願う縁起物としてお正月料理などにも欠かせない一品です。 お好みの海鮮と併せて自分だけの「海鮮丼」を作ったり、握り寿司に添えて少し贅沢に味わったりと、思い思いのスタイルでお楽しみいただけます。ぜひこの機会に、ご家族みなさまでにぎやかなバイキングの時間をお過ごしください。 ■詳細はホームページをご覧ください https://x.gd/gmryO ■提供期間 2026年8月11日（火）～8月15日（土） ※5日間限定、夕食バイキング時にご提供いたします ■提供施設 大江戸温泉物語グループ71施設 ※「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」を除く、夕食バイキングを提供する全施設で実施いたします

【大江戸温泉物語グループバイキングのご紹介】

スタンダード・わんわんリゾートシリーズ

季節料理や郷土料理など多彩なメニューをご用意している創作バイキングをご堪能いただけます。ライブキッチンでの出来たてメニューや、自分の好みに合わせて作るのっけ丼など、どの世代も楽しさを満喫できるバイキングです。 ・スタンダードシリーズ詳細はこちら https://x.gd/0FC7U ・わんわんリゾートシリーズ詳細はこちら https://x.gd/FLVGM

Premiumシリーズ

活気あふれるライブキッチンからは、シェフが目の前で仕上げる出来たての香りが漂い、食欲をそそります。その土地ならではの味覚を味わう「ご当地グルメ」や、素材の旨みを凝縮した「海鮮せいろ蒸し」など、目移りするほど多彩なメニューが並びます。食後は、お子様から大人まで大人気の「ハーゲンダッツ アイスクリーム」を心ゆくまでお楽しみください。 ・Premiumシリーズ詳細こちら https://x.gd/Eppyj

TAOYAブランド

ステーキやローストビーフをはじめ、ホテルごとに特徴のある逸品を取り揃えるTAOYAの「季節のリゾートバイキング」。定番メニューはもちろん、旅情を感じるご当地グルメや季節の料理などがずらりと並びます。オールインクルーシブを採用しているTAOYAでは、ご夕食時のアルコールが無料なのもポイントです。 ※TAOYA和倉、TAOYA白浜千畳のステーキは調味牛脂を注入した加工肉です ・TAOYAブランド詳細はこちら https://x.gd/7NQIl

大江戸三つ星バイキング・大江戸カニづくしバイキング・金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキング

大江戸三つ星バイキング詳細はこちら https://x.gd/Qio2v 大江戸カニづくしバイキング詳細はこちら https://x.gd/8FqzN 金目鯛とあわびの海鮮バイキング詳細はこちら https://x.gd/8grmH

【会社概要】

【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/