宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（株式会社宝塚クリエイティブアーツ 本社：兵庫県宝塚市）は、2026年5月23日（土）より「pionunnal」（pionunnal株式会社 本社：兵庫県神戸市）との初のコラボレーショングッズを発売いたします。

pionunnal（ピオヌンナル）は、韓国語で「雨の降る日」という意味で「雨の降る日も素敵な日」という想いが込められた、韓国の伝統的な〈ヌビ〉生地で作るバッグブランドです。

今回のコラボレーションでは「日常に、ほんの少しのきらめきを」というコンセプトのもと、宝塚歌劇のシンボルフラワーである“すみれの花”を、pionunnalの特徴であるやわらかなヌビ生地に日本製の立体刺繍で表現しました。

宝塚歌劇とpionunnalが紡ぐ特別なアイテムは観劇のお供としてはもちろん、普段使いとしてもお楽しみいただけます。詳細は次の通りです。





■商品名／価格（税込み） ※各商品画像は下記

Acteur（アクチュール） マチ付トートバッグ \16,500

MILK（ミルク） トートバッグ \13,500

Billet（ビエ） フラットマルチポーチ \5,500





■発売日

2026年5月23日（土）





■販売場所

キャトルレーヴ各店

（宝塚店・東京店・梅田店)

キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/

※pionunnal（ピオヌンナル）での販売はございません





■各商品画像

左からActeur（アクチュール）、MILK（ミルク）、Billet（ビエ）





・Acteur（アクチュール）／マチ付トートバッグ

「アクチュール」はフランス語の（俳優）や（女優）から着想を得た名称。

観劇の際にはパンフレットや大切なグッズを収めたりできます。





・MILK（ミルク）／トートバッグ

「ミルク」は毎日の生活に自然となじむ、やさしく温かな存在をイメージして名付けられたpionunnalでも人気の定番バッグです。





・Billet（ビエ）／フラットマルチポーチ

「ビエ」はフランス語で「チケット」や「小さな紙片」を意味します。観劇チケットを大切にしまったりできるポーチとして名付けました。





(c)宝塚歌劇 (c)宝塚クリエイティブアーツ

※写真掲載の際にはクレジット記載をお願いいたします。





・pionunnal

pionunnal 株式会社（兵庫県神戸市/代表：車 琴仙）

韓国の伝統的なキルティング生地「ヌビ」を用いた日本発のバッグブランド。2019年の創業以来、SNSを中心に瞬く間に注目を集め、ママ世代を中心に熱烈なリピーターを獲得。

シンプルでどんなコーディネートにも合わせやすいデザインと、耐久性とイージーケアを兼ね備えたヌビ生地の魅力が支持され、コロナ禍においても「洗えるバッグ」として新たなスタンダードを生み出す。

■HP： https://pionunnal.shop

■Instagram： https://www.instagram.com/pionunnal/





【お客様からのお問い合わせ先】

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000（10：00～18：00／月曜休）









株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/839278d810d83f21250bb9e4eeff3634c06f668c.pdf





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