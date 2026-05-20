建材流通で日本No.1のJKホールディングスの100％子会社である株式会社リビングライフ・イノベーションは、当社が提供する3D住空間シミュレーションソフト「RoomPalette(ルームパレット)」において、有料プランの提供を開始しました。





お部屋を3Dでシミュレーション





「RoomPalette(ルームパレット)」は、家具や建材メーカーから提供された実在商品の高精細3Dモデルを使用し、ゲーム感覚の簡単な操作で、間取り作成やインテリアシミュレーションを無料でご利用いただけます。さらに有料サブスクリプションに登録することで、保存可能件数の増加や作成データの共有など、活用の幅がさらに広がります。





また、無料で使えるiPhone用アプリ「Pallet Scanner(パレットスキャナー)」と組み合わせて使用することで、例えば引っ越し先や新築の間取り図をiPhoneで撮影し、その図面を自動的に3D化できます。作成された3D空間内を歩き回ったり、壁紙や照明器具を変更したり、家具を自由に配置したりすることで、実際に住む際の状態をシミュレーションすることも可能です。





RoomPaletteは現在、Windows PC対応版を無償でダウンロードできます。今後、Mac PCなど他のデバイスにも順次対応していく予定です。









■RoomPalette(ルームパレット)とは

誰でもリアルな3D空間を簡単作成！

実物インテリアを自由自在にコーディネートできる空間シミュレーションアプリ





【3つのポイント】

(1)住空間の間取り作成やコーディネートが無料で！

実在する家具やインテリア、建材、設備機器を自由に配置し、理想の空間を直感的な操作で簡単に作成できます。さらに、ほとんどの機能が無料で使用可能です。





(2) 圧倒的なビジュアルクオリティ

ゲームでも使用されている「Unreal Engine(アンリアルエンジン)」を採用することで、高画質のままシミュレーションが可能に。スピーディーかつフォトリアルな空間画像を生み出します。





作成した空間にキャラクターを歩かせることもでき、動線の確認やサイズ感等の確認も可能です。





(3) 誰でも簡単に。

間取り作成も平面図取り込み機能でさらに簡単に。

直感的な操作性により、3D間取り空間の作成からインテリアのコーディネートまで、プロの方でなくても簡単に作成可能です。





イメージ動画： https://www.youtube.com/watch?v=Qxm_R92c_sk





外観も作成可能です

実在の建材・家具を配置できます





■有料プラン 概要

【ライト：月額980円(税込)】

保存できるプラン(部屋)数 ：10件

多層階作成 ：制限なし

AIで自動3D作成(平面図読み込み)：月10回まで

LiDAR空間スキャン ：月10回まで

画像出力 ：4K高画質(透かし無し)

360度パノラマ追加 ：5視点まで

カメラ詳細設定 ：-

モデルアップロードテクスチャ ：10件

アップロード ：10件

部屋データ譲渡 ：◯





【プロ：月額2,980円(税込)】

保存できるプラン(部屋)数 ：200件

多層階作成 ：制限なし

AIで自動3D作成(平面図読み込み)：月50回まで

LiDAR空間スキャン ：月50回まで

画像出力 ：4K高画質(透かし無し)

360度パノラマ追加 ：無制限

カメラ詳細設定 ：※近日対応予定

モデルアップロードテクスチャ ：100件

アップロード ：100件

部屋データ譲渡 ：◯









■一般の方からのお問い合わせ先

株式会社リビングライフ・イノベーション

E-mail： info@roompalette.net