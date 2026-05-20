【横浜エクセレンス】選手も参加！「未来へパス！親子で楽しむ環境アクション＆工場見学 Supported by シンシア」開催決定！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、横浜エクセレンスとオフィシャルパートナーの株式会社シンシア様による特別コラボイベントである「未来へパス！親子で楽しむ環境アクション＆工場見学 Supported by シンシア」の開催が決定しましたので、お知らせいたします。



プロスポーツクラブと企業が連携し、地域・環境・未来をつなぐ、学びと体験が融合した特別な1日へ皆様もぜひご参加ください！

未来へパス！親子で楽しむ環境アクション＆工場見学Supported by シンシア

本イベントは、株式会社シンシア様協賛のもと、“環境を守る仕事”を親子で体感できる限定プログラムです。



当日は、横浜エクセレンスの選手とともに金沢区内の清掃活動を実施。

自分たちの手で街をきれいにする体験を通じて、環境への意識を高め、その後は株式会社シンシア様の横浜工場を特別見学。

同工場では、廃棄物の適正処理やリサイクルを通じて、環境保全と社会インフラを支える重要な役割を担っています。



見学では、回収された廃棄物がどのように分別・処理され、再資源化されていくのか、そのプロセスや技術、徹底した安全・品質管理について学ぶことができます。

イベント概要

【日程】

2026年6月20日(土)

10:00～11:30頃を予定



【対象】

横浜市内の小・中学生

※保護者1名までご参加可能です。

※小学生は保護者1名の同伴をお願いいたします。

※未就学児の同伴不可となります。



【定員】

保護者含め最大20名



【横浜EX 参加選手】

#8 西山達哉#18 クーリバリ セリンムルタラ

※コンディション不良などにより急遽変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

【会場】

株式会社シンシア 横浜工場 近辺

※清掃活動の場所や集合場所などは当選者の方へメールにてお知らせいたします。

【内容】

・横浜エクセレンス選手と一緒に清掃活動

・株式会社シンシア 横浜工場見学

・選手との交流(集合写真撮影など)



【スケジュール(※時間は前後する可能性がございます)】

9:30～9:55 受付

10:00～10:05頃 開会式

10:10～10:30頃 清掃活動

10:40～11:10頃 工場見学

11:10～11:25頃 閉会式・質疑応答・記念写真撮影

※雨天時は清掃活動が中止となります。



【申込フォーム】

お申し込みはこちら(https://business.form-mailer.jp/fms/7a78fccb343396)から！



【申込期限】

2026年6月1日(月)18:00まで

※当選者のみへ6月3日(水)までにご登録いただいたメールアドレスへ詳細のご連絡をいたします。



今後のメディア・イベント出演情報はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/media_Event_info.html)よりご確認いただけます！

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。