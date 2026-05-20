京都発・妖怪ホットソースブランド「AYAKASHI」、インディーゲームの祭典「BitSummit」に出展決定

株式会社AYAKASHI

株式会社AYAKASHI（本社：京都府）は、2026年開催の BitSummit へ出展することをお知らせいたします。

AYAKASHIは、京都の妖怪文化や怪談、日本独自のダークファンタジー表現をテーマにしたクラフトホットソースブランドです。

今回のBitSummit出展では、“ゲームの世界観を食でも体験する”をコンセプトに、国内外のゲームファン・クリエイターへ向けて、日本文化とスパイスカルチャーを融合した新しい体験を提案します。

妖怪を“味わう”ホットソースブランド

AYAKASHIのホットソースは、単なる調味料ではなく、妖怪・怪談・和風ホラーの世界観を一体化した体験型ブランドとして展開しています。

各商品には異なる妖怪モチーフが存在し、辛味設計・香り・ビジュアルデザインまで世界観に合わせて制作。

まるでゲーム内アイテムやキャラクターを選択するような感覚で楽しめる点が特徴です。

パッケージには妖怪と現代アートの要素を取り入れ、海外ユーザーからも高い関心を集めています。

BitSummit出展内容

ゲームカルチャーとの親和性を活かし、“食べるカルチャーコンテンツ”として来場者へ新しい体験を提供します。

日時： 2026年5月22日（金）～24日（日）

会場： 京都市勧業館みやこめっせ

ブース： 1F-a13 Ukiyo Studios内

販売商品：

LANTERN GHOST 提灯おばけ ホットソース

NINE-TAILED FOX 九尾の狐 柚子ホットソース

日本文化を世界へ発信

BitSummitは、世界中のインディーゲームクリエイター・パブリッシャー・ファンが集まる国際的イベントです。

AYAKASHIは今回の出展を通じて、日本古来の妖怪文化や京都の世界観を、ゲーム・アート・スパイスという現代的表現へ再構築し、国内外へ発信してまいります。

今後もAYAKASHIは、日本文化と食体験を融合した新たなブランド展開を推進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社AYAKASHI

info@ayakashihotsauce.com