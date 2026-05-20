故障コード20万件超＆AI診断搭載。MAXWINのOBD2診断機「OBD2-EDI02」が車のトラブルをスマホで即解決

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、OBD2ポートに接続するだけで車両診断ができるAI搭載OBD2診断機「OBD2-EDI02」の販売を開始しました。

販売ショップ

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https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ8L1FXG

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MAXWIN OBD2-EDI02

OBD2ポートに挿すだけで、AIが故障コードを即座に分析。20万件超のエラーコードデータベースを搭載し、エンジン・トランスミッション・ABS・エアバッグなど複数システムを同時診断。専用アプリ「INNOOBD」でスマートフォンから日本語で簡単操作でき、整備士いらずで愛車の状態をリアルタイムに把握できます。診断結果はPDFレポートとして保存・共有も可能。ディーラーに行く前に、まず自分で確認できる心強い一台です。

製品特徴

診断機能を追加

従来品のエンジン診断機能に加え、トランスミッション診断、ABS故障診断、エアバッグ故障診断など、複数のシステム診断とモニタリングに対応し、診断範囲を大幅に拡張しました。整備士に頼らずとも、自分のスマートフォンで多岐にわたるシステムの異常を即座に把握できるのが大きな強みです。

データベースの情報を拡大

20万件以上の故障コード情報を内蔵。従来モデルより大幅に増加しました。幅広い車種に対応可能なので、互換性が大幅に向上しました。日本車・アメリカ車・ヨーロッパ車など多様な車種のエラーコードを瞬時に特定し、修理の手がかりを得ることができます。

インテリジェントなピン制御と高い互換性

SW CANプロトコルに対応した高性能チップを搭載することで、対応できる車種がさらに拡大。また、仮想スイッチを採用したピンの切替機能により、車種に応じて自動的にマッチング。互換性が大幅に向上しています。特殊なプロトコルにも対応し、幅広い車種でシームレスに使用できます

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操作はスマートフォンで簡単

本製品をOBDIIポートに挿すだけで、Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリからお車の情報を簡単に読み取ることができます。専用アプリ「INNOOBD」は、Android/iPhone（iOS）両方に対応しており、日本語にも対応しています。誰でも直感的に操作できる使いやすいインターフェースが特徴です。

AI検索機能導入

AI診断機能を内蔵しているので、検出された故障コードに対して、要因分析やよくある症状、点検手順など、トラブル解決をサポートするアドバイザー機能を備えています。最新のAIが整備士のような的確なアドバイスを提供し、修理費用の削減にも貢献します。

OBDII診断機能

速度、エンジン回転数、クーラント液温度、空気流量、電圧、エンジン負荷率、スロットルポジション、O2センサー、走行距離、瞬間燃費、平均燃費、平均速度、MIL警告灯状態、MIL点灯からの時間表示、MIL点灯からの走行距離表示、故障ライト消去など豊富な機能を揃えています。リアルタイムでの車両状態モニタリングにより、愛車の健康状態を常に把握できます。

メータパネル表示機能

スマートフォンや端末などで、速度（km/h）、回転数（RPM）、空気流量（g/sec）、クーラント液温度（℃）などの車両情報をメーターパネルのように表示でき、UHDヘッドアップディスプレイとしても使用可能です。走行中もリアルタイムで車両状態を確認でき、ドライビング体験を向上させます。

診断レポートの出力

健康診断のような分かりやすいレポートとして、車両診断の結果をPDFドキュメントの形式でスマートフォンに保存できます。整備記録として保存・共有が可能で、ディーラーや整備工場への持参にも便利です。

対応プロトコル

1.SAE J1850 PWM（41.6 Kbaud）／2.SAE J1850 VPW（10.4 Kbaud）／3.ISO 9141-2（5 baud init,10.4 Kbaud）／4.ISO 14230-4 KWP（5 baud init,10.4 Kbaud）／5.ISO 14230-4 KWP（fast init,10.4 Kbaud）／6.ISO 15765-4 CAN（11bit ID,500 Kbaud）／7.ISO 15765-4 CAN（29bit ID,500 Kbaud）／8.ISO 15765-4 CAN（11bit ID,250 Kbaud）／9.ISO 15765-4 CAN（29bit ID,250 Kbaud）の9プロトコルに対応し、ほぼすべてのOBD2対応車両で動作します。

製品仕様

接続形式：Bluetooth 5.1

材質：ABS

入力電圧：DC 9～16V

定格電流：52mA～78mA

動作温度範囲：-20℃～60℃

保存温度範囲：-20℃～60℃

対応OS：Android4.3以上/iPhone iOS12.0以降

サイズ：約64×52×24mm

重量：約36g

対応車種：OBD2機能搭載車に対応（日本車：2005年～、アメリカ車：1998年～、ヨーロッパ車：2002年

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