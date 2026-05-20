チャリ・ロトが「ツアー・オブ・ジャパン2026」に特別協賛

株式会社チャリ・ロト

競輪・オートレースの車券販売や競輪場の包括運営事業などを展開する株式会社チャリ・ロト（東京都渋谷区、代表取締役：石原洋輔、以下：チャリ・ロト）は2026年5月24日（日）に開催される「ツアー・オブ・ジャパン2026」に特別協賛することをお知らせします。

この度チャリ・ロトは特別協賛として、大会初日となる2026年5月24日（日）大阪府堺市で開催される「堺ステージ」のネーミングライツを取得、「チャリ・ロト 堺ステージ」を応援する他、イベントブースの出展などを行います。

チャリ・ロトはこれからも、自転車競技に携わる企業として、様々な取り組みを通じ、自転車振興に努めてまいります。

■ツアー・オブ・ジャパンについて

ツアー・オブ・ジャパンは、UCI（国際自転車競技連合）公認の国際自転車ロードレースであり、国内で唯一、都府県をまたいで開催される8日間のステージレースです。1982年から続く国内最大規模の自転車ロードレースとして、世界を目指す若手選手たちにとって重要なステップとなる大会です。2026年大会では、世界最大の自転車レース「ツール・ド・フランス」をオマージュしたチームタイムトライアルを採用。また、各開催地では自転車教室や地域交流イベントなども実施されており、自転車を通じた地域活性化や文化交流にも取り組んでいます。

■チャリ・ロト 堺ステージについて

チャリ・ロトが協賛を行う堺ステージは、大会の開幕戦として開催される個人タイムトライアルステージです。世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を擁する堺市・大仙公園を舞台に、約2.6kmのフラットコースで行われ、短距離ながら選手の実力が如実に表れる注目ステージとして、国内外の有力選手が集う注目のレースとなっています。

■大会概要

名 称：UCI 公認国際自転車ロードレース『 Tour of Japan 2026 』（アジアツアー・クラス2.2）

主 催：自転車月間推進協議会

主 管 ：ツアー・オブ・ジャパン組織委員会（事務局：一般財団法人日本自転車普及協会）

競技主管：公益財団法人日本自転車競技連盟

開催日程：2026 年5 月24 日(日)～5 月31 日(日)

公式HP：https://www.toj.co.jp/2026/

■代表取締役 石原 洋輔コメント

チャリ・ロトは、自転車文化の振興を通じて、競技人口の拡大や次世代選手の育成に貢献したいという思いから、「ツアー・オブ・ジャパン」に初めて協賛する運びとなりました。ロードレースと競輪、それぞれの競技の魅力をより多くの方に知っていただき、自転車競技全体を盛り上げていくことで、競技や地域を超えた新たなファン層の拡大につなげていきたいと考えています。

また、チャリ・ロトは、競輪・オートレースの車券や競輪くじのインターネット販売に加え、競輪場の包括運営・再整備、車券販売システムの開発など、競輪・オートレース業界全体に関わる事業を展開しています。今回の協賛を通じて、世界を目指す若手選手たちの挑戦を応援するとともに、自転車競技の魅力や文化をより多くの方に届け、自転車文化のさらなる発展につなげていきたいと考えています。

■チャリ・ロト協賛ブースを出展

2026年5月24日（日）堺ステージ、2026年5月31日（日）東京ステージにて、オリジナルグッズがもらえるチャリ・ロト協賛ブースを出展します。

▲チャリ・ロト 協賛ブース イメージ図

＜出展概要＞

・競輪選手の垂直跳び記録にチャレンジ「KEIRIN JUMP TRYOUT～ジャンプで競輪選手に挑め！～」

子どもから大人まで楽しめる2種類のジャンプチャレンジ企画を実施します。子ども向けの〈KIDS TRY〉では、指定の高さのハードルを跳び越えることができた方へチャリ・ロトオリジナルの「自転車メダル」をプレゼントします。また、大人向けの〈PRO TRY〉では、垂直跳び測定器を使用したジャンプチャレンジを実施。チャレンジは1日3回実施し、各回の上位3名に賞品を進呈します。なお、1位には平坦ステージで活躍するスプリンターに贈られるポイント賞をモチーフとしたチャリ・ロトロゴ入り「TOJ青だるま」、2位・3位には「TOJ公式グッズセット」をプレゼントします。

▲左：自転車メダル 右：青だるま

・アンケート回答でオリジナルサイクルボトルをプレゼント

チャリ・ロトブースでアンケートにご回答いただいた方に、オリジナルサイクルボトルをプレゼント。さらに、回答者の中から抽選で1名様に、オリンピックや世界選手権で数多くの金メダルを獲得し、「2026年競輪ワールドシリーズ」にも出場予定のハリー・ラブレイセン選手直筆サイン入りトートバッグ、3名様に「TOJ青だるま」が当たります。

また、ツアー・オブ・ジャパン公式YouTubeチャンネル「BPAJ ch」でレースを視聴いただいた方も抽選企画へ参加可能です。

視聴URL：https://www.youtube.com/live/ZWgRNAIYsoc

▲オリジナルサイクルボトル

※サイクルボトルはなくなり次第終了となります。

※YouTube視聴者は抽選企画のみ参加対象となります。

■株式会社チャリ・ロト

チャリ・ロトは2006年に設立して以来、競輪・オートレース領域で事業を展開しています。競輪・オートレースの車券や競輪くじのインターネット販売サイト「チャリロト」の運営のほか、競輪場の包括運営・再整備・施設管理、車券販売システムの自社開発などを行っています。「賭ける」から「語れる」へ。をビジョンに掲げ、ネットとリアルを融合することで、競輪・オートレースの新たな価値創造や地域活性化に貢献していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60398/table/27_1_47272107a5a3987d72faed98871aafbc.jpg?v=202605201152 ]