日経メディカル 「当直室-1グランプリ2026」結果発表初代“とにかく居心地のいい当直室”に選ばれたのは！？

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）が運営する医師・医療従事者のための情報誌「日経メディカル」は、2026年5月20日、“とにかく居心地のいい当直室”を表彰する「当直室-1グランプリ2026」の結果を発表しました。本取り組みは今年が初めてとなります。個性豊かな先生方の厳正な審査の下、グランプリ、特別賞が決定しました。全国各地から集まった応募の中から、栄えある初代グランプリに選ばれたのは！？

初代グランプリは、福岡県の姫野病院

初代グランプリに選ばれたのは、福岡県広川町にある姫野病院です。高級ホテルにあるようなシモンズ製ベッド、当直室からオーダーやカルテ入力が可能なPC環境、24 時間食べ・飲み放題（病院側が定期的に補充）と、充実した環境が評価されました。ここまで徹底的にこだわるのは、「医師も人間だから」と姫野病院の担当者。日経メディカルの取材によれば、以前は窓もなく息の詰まりそうな部屋だったところをリフォームし「当直に入りたくなる空間」にしたことで、これまで主に当直を担当していた非常勤医だけでなく、常勤医も当直に入るようになったそうです。

姫野病院の当直室（応募写真）

“「この当直室があるから大丈夫」と思える場所があったら？ 私たちの当直室は、長い夜を戦う医師たちの「第二の我が家」であり、明日への活力を充電する「癒やしの聖域」なのです。”（姫野病院の投稿文から）

「グランプリはここで異論ないでしょう！ 丸2日間、ここに居ろと言われても、喜んで居ます。むしろ、出て行きたくなくなるかもしれません」と、審査委員長を務めた薬師寺慈恵病院院長・薬師寺泰匡先生も講評。3人の審査員の満場一致でグランプリに輝きました。日経メディカルの記事ならびに、本日発行の『日経メディカル特別編集版 2026 Summer』では、各審査員のコメントのほか、特別賞に選ばれた病院の当直室もご紹介しています。

▼日経メディカル記事URL

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/blog/editors/202605/593219.html

「当直室-1グランプリ2026」とは？

日経メディカルが主催する、日本で一番居心地がいい当直室を決めるグランプリです。「働き方改革」が進む中、いまだ過酷な勤務実態が一部存在することが問題視される医師。つかの間の休息を取る当直室の「居心地」を高める工夫を全国各地から集めることで、より良い当直を過ごすためのヒントを提案するために開催しました。

審査員プロフィール

■審査委員長薬師寺泰匡氏（薬師寺慈恵病院院長）

日経メディカルで長年人気コラムの執筆を担当。救急医かつ病院長として地方二次救急病院の発展を目指している。

河野 恵美子氏（大阪医科薬科大学 一般・消化器外科 助教）

2015年に女性医師を支援する団体「AEGIS-Women」を共同設立するなど、女性外科医の支援に取り組む。

井 たくま氏（ニート医師・芸人）

フリーで活動する医者芸人。YouTubeやInstagramなど様々なSNSで「医者あるある」を投稿するなど活躍中。

■日経メディカル特別編集版とは

日経メディカル Onlineの編集部がお届けする不定期発行の紙の雑誌です。ウェブサイトで好評だった記事をピックアップして掲載するほか、雑誌オリジナルの特集記事、コラムも充実。病院の医局や希望する医師に無料送付しています。日経メディカルの雑誌は2021年4月号を最後に休刊しましたが、2025年に4年ぶりに復刊し、今年も5月20日に発行しました。

■本リリースに関する問い合わせ先

リリースに関するお問い合わせは、日経メディカルのお問い合わせフォーム（URL：https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_1001/p/376/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。