新世代テクニカルベースレイヤー「DRYGRID」2026年春夏シーズンにラインアップ拡充

ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社

1921年創業のフランスを代表するアルパインブランド「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン：東京都品川区、代表取締役 ペア・ラスムセン）は、テクニカルベースレイヤー「DRYGRID（ドライグリッド）」より、2026年春夏シーズンの新モデル「DRYGRID LIGHT（ドライグリッド ライト）」「DRYGRID ULTRALIGHT（ドライグリッド ウルトラライト）」を発売いたします。

両モデルは、高い通気性と吸汗速乾性を備え、発汗量の多いアクティビティでもドライな着心地を提供。行動量や気温に応じて選べる、2つのドライ性能を提案します。

「DRYGRID」シリーズ 特設サイト(https://www.millet.jp/brand/feature/drygrid/)

◼︎行動量で選び、使い分ける。2つのDRYGRID。

春夏の登山やトレイルランでは、大量の発汗によるオーバーヒートや停滞時の汗冷えがパフォーマンス低下の大きな要因となります。

「DRYGRID」は共通の“ドライ”という目的に対し、異なる構造でアプローチするテクニカルベースレイヤーシリーズです。適度な通気性と速乾性の「DRYGRID LIGHT」と、高い通気性と吸汗速乾を備えた軽量・極薄の「DRYGRID ULTRALIGHT」をラインアップ。運動強度や気温、発汗量に応じて選べる2つのモデルがアクティビティを快適にサポートします。

＜DRYGRIDシリーズ プロダクト詳細＞

DRYGRID LIGHT(https://www.millet.jp/brand/feature/drygrid/#drygridlight)

汗を素早く吸い上げ、サラサラを保つ

優れたバランスの速乾グリッドベースレイヤー

推奨アクティビティ：登山 / ハイキング

肌面のグリッド構造が汗を素早く吸い上げ拡散し、通気性と適度な保温性を両立。

肌との接点を減らすことで汗をかいても張り付きにくく、長時間の行動でもドライで快適な着心地を維持します。春から夏の登山やファストハイクなど、幅広いアクティビティに対応します。

DRYGRID ULTRALIGHT(https://www.millet.jp/brand/feature/drygrid/#drygridultralight)

優れた通気性と吸汗速乾性を備えた

軽量・極薄のハイブリッド構造ベースレイヤー

推奨アクティビティ：ファストハイク / トレイルランニング

吸水性に優れたポリエステルと、疎水性の高いポリプロピレンを組み合わせたハイブリッド構造により、高い通気性と吸汗速乾性を実現。通常の吸汗速乾Tシャツと比較して非常に優れた通気性を備え※、発汗量の多い高強度アクティビティでもウェア内をドライに保ちます。トレイルランをはじめ、スピードを求めるアクティビティに適した軽量モデルです。※自社調べ

＜DRYGRIDシリーズ ラインナップ＞

DRYGRID LIGHT HALF ZIP LS

◆ベンチレーション性に優れたハーフジップモデル

・長めのフロントジップによる換気性能

・ずれ上がりを防ぐサムループ

・登山やファストハイクに適した汎用性

メンズ

品番：MIV02175

価格：\13,200（税込）

サイズ：XS～XL

カラー：PAPRIKA（写真）ほか2色

素材：ポリエステル100%

重量：176g

ウィメンズ

品番：MIV02206

価格：\13,200（税込）

サイズ：XS～L

カラー：DORITE（写真）ほか2色

素材：ポリエステル100%

重量：148g

DRYGRID LIGHT CREW LS（メンズ）

◆レイヤリングしやすいクルーネックモデル

・運動性を高めるラグランスリーブ

・快適性を高めるサムループ仕様

メンズ

品番：MIV02176

価格：\11,000（税込）

サイズ：XS～XL

カラー： BLACK-NOIR （写真）ほか2色

素材：ポリエステル100%

重量：164g

DRYGRID ULTRALIGHT TS SS

◆猛暑の行動を快適にする軽量Tシャツ

・高通気・高吸汗速乾素材

・軽量でドライな着心地

メンズ

品番：MIV02178

価格：\8,800（税込）

サイズ：XS～XL

カラー：ICON BLUE （写真）ほか2色

素材：ポリエステル87% ポリプロピレン13%

重量：98g

ウィメンズ

品番：MIV02208

価格：\8,800（税込）

サイズ：XS～L

カラー： FOGGY DEW （写真）ほか2色

素材：ポリエステル87% ポリプロピレン13%

重量：80g

DRYGRID ULTRALIGHT TANK（メンズ）

◆高強度アクティビティ向け超軽量タンク

・圧倒的な通気性

・軽量で高い速乾性能

メンズ

品番：MIV02177

価格：\7,150（税込）

サイズ：XS～XL

カラー：BLACK-NOIR （写真）ほか2色

素材：ポリエステル87% ポリプロピレン13%

重量：74g