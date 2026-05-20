「楽楽請求」、提供開始から1年半で累計導入社数1,000社を突破

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則）が開発・提供する、クラウド型請求書受領システム「楽楽請求」の累計導入社数が、2024年10月のサービス提供開始から約1年半で1,000社のお客さまにご導入いただきましたことをお知らせいたします。

法対応に伴う経理業務の複雑化を解消し、現場の生産性を最大化

2023年10月のインボイス制度開始や2023年12月の電子帳簿保存法における宥恕期間終了に伴い、企業における請求書受領業務は複雑化の一途をたどっています。単なる「保存」だけでなく、適格請求書発行事業者の確認や、複雑な税率計算の照合など、経理業務の工数増加が大きな課題となりました。

「楽楽請求」は、こうした法対応による業務負荷をITの力で解消し、バックオフィスの生産性を向上させるソリューションとして、業種・規模を問わず多くの企業に採用されています。

お客さまの声に寄り添い、迅速な機能強化を実施

サービス開始から1年半で1,000社にご導入いただいた背景には、お客さまの声に基づいた迅速なアップデートがあります。2025年度には約30件の機能追加を実施し、現場の細かなニーズを形にするスピード感が多くの支持を集めています。

今後の展望

【2025年度の主なアップデート】- 請求書の受領～アップロードの自動化紙やメールで届く請求書の受け取りから「楽楽請求」へのアップロードまでを代行する「受取代行オプション」や、取引先が直接データを「楽楽請求」にアップロードできる「請求書提出ページ」をリリース。紙の回収やスキャン作業をゼロにします。- 組織変更に強い「柔軟なワークフロー」設定多様な承認フローや複雑な社内規程にも柔軟に適応できるよう、ワークフロー機能を改善。組織改編や運用変更にもスピーディーに対応し、意思決定の停滞を防ぎます。- 会計・支払業務の「シームレスな連携」会計・原価管理といったご利用システムごとのフォーマット出力や、部門・プロジェクト別の振込データ出し分けを実現。他システムへのデータ連携や支払業務をよりスムーズに実施することが可能になりました。

すでに提供を開始している「楽楽精算連携プラン」では、受領した請求書をAI-OCRでデータ化し、「楽楽精算」へ連携することで、支払依頼・承認・支払処理までを一元管理することが可能になります。今後予定している「楽楽明細」とのデータ連携など、さらなる機能強化を図り、バックオフィス全体の業務体験を向上させていきます。

加えて、AI-OCRによる明細の読み取り精度のさらなる向上や発注・納品情報と請求書の自動照合機能の実装により、請求書処理業務の圧倒的な効率化と自動化を推進します。

※上記リリース予定については変更の可能性があります

「楽楽請求」について

「楽楽請求」は、請求書の受領から処理業務までを効率化できる、AI技術を搭載したクラウド型請求書受領システムです。郵送やWebでの発行、メールでの送付など様々な方法で届く請求書の代理受領や自動受領を行い、システム上での一元管理を実現します。

また、アップロードされた請求書の支払先や金額などの支払いに関する情報をAIが読み取り、仕訳、振込データまで自動生成できるため、手入力の手間とミスの不安を解消します。

「楽楽請求」をはじめとしたラクスのクラウドサービスは累計108,000社以上※に利用されています。

※2026年3月時点

【会社概要】

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/