「サロン紹介のリール動画を作りたいのに、撮り方も編集も手が回らない」--アイサロン・美容サロンのSNS集客格差に、andUSが挑む。限定30社にサロン紹介リール動画・バナー画像を無料制作。

株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那、以下アンダス）は、ブランド運営を通じて培ってきたSNSクリエイティブの知見を活かし、アイサロン・美容サロンを対象に、サロン紹介のInstagramリール動画を無料で制作するキャンペーンを実施します。サロン側には撮影素材をご用意いただくだけで、編集・デザインから納品までをandUSが担当。制作コストやスキル不足といった課題を解消し、サロンが「届ける力」を持てる未来を目指します。

■ 時代背景：SNSは「やって当たり前」、でも現実はそう簡単ではない

アイサロン・まつ毛サロン・美容サロンの集客チャネルは、ホットペッパービューティーなどのポータルサイト一強の時代から、Instagram・TikTok・YouTubeといったSNSへと急速に移行しています。特にInstagramのリール動画は、アルゴリズムによる拡散力が高く、「知らないお客様に見つけてもらえる」媒体として多くのサロンが新規集客の主要導線と位置づけています。

一方で、アイサロン・まつ毛サロン業界は1～数名規模の個人経営サロンが大多数を占めます。競合が激化し「SNSをやらないと埋もれる」という危機感は広がるものの、現場の実態とSNS運用の理想の間には大きなギャップが残っています。

■ サロンの課題：「サロン紹介動画を作りたい」のに、なぜ進まないのか

新規集客に最も効果的とされる「サロン紹介リール動画」。

雰囲気・技術・スタッフの人柄を伝えるこのコンテンツは、初来店のハードルを下げ、予約につながりやすい形式として注目されています。しかし実際には、制作できているサロンはごく一部に限られます。その理由は、クリエイティブ制作にかかるコストとスキルの不足です。

- リール動画の外注費用は1本数万円～十数万円が相場- 編集スキルを持つスタッフがおらず、施術に追われる日々の中で制作時間が確保できない- 「どんな素材を撮ればいいか」「どう構成すれば伝わるか」という企画・構成力の課題

こうした構造的な問題から、「サロン紹介動画を作りたいのに、一歩が踏み出せない」と諦めているサロンがアイサロン・美容サロンを中心に非常に多く存在しています。

■ andUSの取り組みと今回のキャンペーン

株式会社andUSは、5月20日（水）より、アイサロン・美容サロン事業者を対象とした「無料クリエイティブ制作キャンペーン」を開始します。

andUSは、自社で運営するまつ毛サロン「eyedeal BEAUTY LABORATORY」を実験サロンとして位置づけ、SNSクリエイティブの内製化・最適化に継続的に取り組んできました。その知見と制作体制を活かし、本キャンペーンではサロン側に撮影素材をご用意いただくだけで、サロン紹介リール動画・バナー画像を制作・納品します。修正対応は1回まで対応。限定30社のサロンに対し、完全無料で提供します。

■ 制作にあたっての留意事項

本キャンペーンで制作するクリエイティブは、サロン様の魅力を正しく伝えることを目的としています。薬機法や景品表示法等の関連法規を遵守するため、事実に基づかない過度な表現や、特定の効能効果を保証する内容の制作は致しかねます。あらかじめご了承ください。

■ 提供内容と優先順位

本キャンペーンはサロスタの会員ステータスに応じて提供内容が異なります。

- サロスタ有料会員（優先）： サロン紹介リール動画1本 + 投稿用バナー画像3枚- サロスタ無料会員（優先）： サロン紹介リール動画1本＋投稿用バナー画像1枚- 一般応募（非会員）： サロン紹介リール動画1本

応募多数の場合は上記優先順位に従い、合計30社を選考します。

■ 参加フロー

応募フォームからの申込後、選考・採択通知を行い、オンラインヒアリングを経てサロン側で撮影した素材をご提出いただきます。andUSが編集・デザインを担当し、修正対応（1回）を経て納品します。素材の撮影・準備はサロン側にお願いしています。

- 対象 ： 美容サロンを経営されている方（個人・法人問わず）- 募集社数 ： 限定30社- 応募方法 ： 専用LP内の応募フォームより- 応募締切 ： 5月27日（水）21:00（定員に達し次第終了）- 費用 ： 完全無料- 詳細・応募： https://anduslp-sg5kvpqp.manus.space/(https://anduslp-sg5kvpqp.manus.space/)

■ マーケ責任者コメント

「アイサロン・美容サロンの経営者が『サロンの雰囲気をSNSで伝えたいけれど、動画の作り方も編集も手が回らない』と諦めている現実を変えたい。撮影素材さえ用意していただければ、あとはすべて私たちが形にします。今回のキャンペーンは私たちのクリエイティブ力を実際に体験していただく場であると同時に、サロスタを通じた本質的な集客支援の入口にもなります。まずは30社のサロンに、確かな成果を届けることに集中します。」浅川海嵐（株式会社andUS 常務取締役）

■ サロスタについて

「学ぶ」を習慣にし、自走を支える：サロスタ

美容従事者のための動画学習プラットフォーム。最大売上実績を約10倍へと引き上げた、現場の生きたノウハウを体系化しました。スキマ時間でいつでもどこでも学べるオンライン学習やセミナーを通じて、経営の不安を「確信」へと変え、サロン様が自らの足で未来へ踏み出すための「自走する力」を養います。 ※「最大売上実績 約10倍」は当社の支援事例（サロンにより条件・状況は異なります）に基づく表現です。

■ omemeについて

「見目麗しく」生きる自信を届ける：omeme

「今から、ここから、目元から、あなたは変わる。いつまでも見目麗しく、生き生きと。」 古来より美しさの象徴である「潤い」を大切に、潤いのある目元こそが美しさの原点であると捉えています。いつまでも潤いを保ち、美しく年齢を重ねていけるよう、施術者の技術とお客様の自信を支えるプロダクトを展開します。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit