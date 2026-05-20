J:COMがクラウド型健康管理システム「mediment」を導入

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳の提供や、企業の健康経営(R)支援を行うメディフォン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、この度、JCOM株式会社（本社：東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN館 以下「J:COM」）に、クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）」を提供開始したことをお知らせいたします。

J:COMは、ケーブルテレビ、インターネット、固定電話、モバイルなど暮らしを支えるサービスの提供に加え、映画・番組の制作や配信をはじめとした映像エンタテインメント事業を通じて国内外の多様なコンテンツをお届けする、地域密着型の放送・通信事業者です。同社は健康経営宣言のもと、従業員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境づくりを推進しており、これまでも健康データの一元管理をはじめとする体制整備を進めてきました。そしてこのたび、さらなるデータ活用の高度化と運用の効率化を見据え、「mediment」を導入いただきました。

■背景

J:COMではこれまで、健康診断データやストレスチェック結果を適切に管理し、健康経営の推進に取り組んできました。今後は、これらの健康関連データをよりスムーズに集約・可視化・分析できる環境を整えることで、データに基づく迅速な意思決定と施策立案を実現し、健康経営のさらなる高度化を目指します。

■目的

本サービスの導入により

●健康診断データやストレスチェック結果などの健康情報を、より円滑に集約・可視化・分析できる環境の整備

●ストレスチェックやヘルスパルスサーベイの実施、組織全体の健康状態の可視化（medimentレポート）を通じて、継続的な健康支援体制の強化

を目指します。

これらを通じて、J:COMの従業員一人ひとりが活躍できる環境づくりをサポートし、インフラを支え る企業として持続的な成長に向けた健康経営基盤を強化してまいります。

【JCOM株式会社ご担当者様のコメント】

労務厚生部・アシスタントマネージャー、平田 郁恵 様

弊社では、健康経営のさらなる推進に向け、クラウド型健康管理システム「mediment」を導入いたし ました。本システムの導入により、健康診断データやストレスチェック結果等の健康情報を一元的に集 約・可視化することが可能となり、従業員の健康状態を多角的かつ継続的に把握できるようになること、さらにデータに基づく的確かつ迅速な意思決定を通じて、より実効性の高い健康施策の立案・実施につなげていきたいと考えています。medimentの活用を通じて、従業員一人ひとりの健康意識の向上と、心身ともに健やかに働ける環境づくりを促進し、持続的な成長を支える健康経営基盤の一層の強化が実現できるものと期待しています。

メディフォンは今後も「mediment」の提供を通じて、企業の健康経営を安全かつ効率的なデータ管理 の側面から後押しいたします。そして「すべての多様な人々が自分の意思でできるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現を目指してまいります。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

【クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」について】

「mediment」は、企業の健康経営を一気通貫で支援するクラウド型健康管理システムです。

健康診断やストレスチェック、勤怠情報、面談記録などの従業員データを一元管理し、人事労務担当者の煩雑で工数のかかる業務を効率化します。蓄積されたデータは統合的に把握でき、複数の情報を掛け合わせたクロス分析により、リスクの高い従業員の可視化や、適切な対応・施策検討につなげることが可能です。

さらに、受診勧奨の一括配信や労働基準監督署報告書の自動作成など、日常業務の多くをシステム上で完結できるほか、従業員画面の多言語対応やオンライン産業医面談・診療における医療通訳サービスの提供により、増加する外国人従業員にも対応し、ダイバーシティ経営にも貢献します。



【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン(https://mediphone.jp/)）」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健康診断データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社：東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表：代表取締役CEO 澤田 真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL：https://corp.mediphone.jp/