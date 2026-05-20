連携第9弾！マテリアル、圧倒的な映像美・脚本・キャスティングにこだわったベルベットムービーズを運営するタテガタクリエイティブとサービス連携を開始

マテリアルグループ株式会社

マーケティングコミュニケーションを中心にパブリックリレーションズ全般を支援する株式会社マテリアル（本社：東京都港区 代表取締役社長：青崎曹 以下：マテリアル）は、縦型ショートドラマ企画制作とPR活動支援のパッケージの「ショートドラマPR」において、ベルベットムービーズを運営するブルースクエアラボ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：水嶋洋一 以下：ブルースクエアラボ）のタテガタクリエイティブ事業部とショートドラマ制作におけるサービス連携を開始いたします。

本連携では、従来のバズ消費型ショート動画とは一線を画す縦型シネマの制作力を軸に、映像美・脚本・キャスティングにこだわったコンテンツで企業ブランディングの価値を高めるコミュニケーション戦略をパッケージで提供します。

「ショートドラマPR」サービスサイト：https://materialprmenu.jp/shortdramapr

本連携の背景

マテリアルは、企業やブランドが社会と良好な関係を築くための「ストーリーテリング」を核としたPRソリューションの提供や、グループ傘下のルームズ社を通じてプロダクトプレイスメント市場を牽引してまいりました。ベルベットムービーズ は、圧倒的な映像美、脚本、キャスティングの質にこだわった「ラグジュアリー・ショートドラマ」を掲げるプロジェクトです。ブランドを自然に物語へ溶け込ませる「プロダクト・プレイスメント」の手法により、視聴者の心理的ハードルを下げながら企業ブランディングの向上を図ります。

本連携は、ベルベットムービーズが持つラグジュアリーショートドラマにおける卓越したクリエイティブ力やプロデュース力をマテリアルのPRソリューションと有機的に統合し、コンテンツ制作と配信に留まらず、ブランドメッセージを社会的なムーブメントへと昇華させるコミュニケーションを実現してまいります。

連携の詳細

本連携により対応可能な内容は下記のとおりです。

１.ベルベットムービーズによるラグジュアリーショートドラマコンテンツの制作／配信支援

- 案件に即した映像監督および、脚本家のアサイン- 最適な俳優、クリエイター、インフルエンサーのキャスティング- 台本制作～撮影～編集

２.ショートドラマをコアコンテンツとするPR戦略の立案および実行

連携アカウントについて

ベルベットムービーズは、ラグジュアリーショートドラマの創出に特化したショートドラマアカウントです。キャスティング会社ならではの知見を生かし、従来のバズ消費型ショート動画とは一線を画す、圧倒的な映像美・脚本・キャスティングの質にこだわった「ハイクオリティ縦型シネマ」をプロデュースしています。ブランドを自然に物語へ溶け込ませる「プロダクト・プレイスメント」の手法により、視聴者の心理的ハードルを下げながら、30代～50代のエグゼクティブ・富裕層への企業ブランディング向上を図ります。

- Instagram：https://www.instagram.com/velvet_movies_official/- TikTok：https://www.tiktok.com/@velvet_movies_official

マテリアルについて

マテリアルは、ストーリーテリングを基軸に、企業やプロダクト価値の向上を目的としたコーポレートおよびマーケティングコミュニケーションを提供するブランドビルディングカンパニーです。 ブランディングやプロモーション企画の全体設計を含むストーリー設計から、コンテンツ企画開発、クリエイティブ、キャスティング、PRエグゼキューション、危機管理、パブリックアフェアーズ、ロビイング、デジタルマーケティングなどのサービスをワンストップで提供しております。

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。「Switch to Red.（個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする。）」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/112_1_7a3277348ab1f02c6f33f9819ceb6ef5.jpg?v=202605201152 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/112_2_af71aa7dd6eb2cbd42ff2c1b91722f6d.jpg?v=202605201152 ]

〈グループ会社〉 ※事業セグメント順

株式会社マテリアル（PR 事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般）

株式会社ルームズ（プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業）

キャンドルウィック株式会社（PR 広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業）

株式会社マテリアルデジタル（デジタルマーケティング全般のコンサルティング支援）

株式会社 Bridge（インターネット広告事業、SEO コンサルティング事業）

株式会社 CONNECTED MATERIAL（「CLOUD PRESS ROOM」の運営）

株式会社マテリアルリンクス（ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援）

株式会社トレプロ（ソーシャルメディアマーケティング事業）