【ライブ操作公開】ClaudeでECはどこまで改革できるのか？～Claude Code／Coworkで変わるEC運営の現場～

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、映像メディア「Commerce Hack」にて、生成AI「Claude」をEC運営にどこまで組み込めるかをテーマにしたライブプログラムを2026年6月18日（木）13:00より配信します。

EC構築・運用支援において17年・累計600件超の実績を持つ合同会社Refine International CEO・大塚氏をゲストに迎え、商品登録・コンテンツ制作・分析・改善提案といったEC運営業務にClaude Code／Claude Coworkをどこまで任せられるのかを、実践デモを交えながら具体的に解き明かしていきます。

概要：Claude／Claude Code／Claude Coworkの実践手法をライブ公開

商品登録・原稿作成・データ集計・改善提案といった、これまで人が時間を割いてきた業務領域に、AIが具体的な打ち手として入り込んでくる段階に入りました。

中でもAnthropic社のClaudeおよびClaude Code／Claude Coworkは、文章生成にとどまらず、ファイル操作・データ分析・社内ツールとの連携までを一気通貫で担えるAIエージェントとして急速に注目を集めています。

本セッションでは、EC構築・運用支援17年で培われたRefine International・大塚氏の現場知見と業務実装している取り組みをもとに、Claude／Claude Code／Claude Coworkの実践手法を、画面共有＋ライブ操作で公開します。

EC事業者、AIを業務に組み込む第一歩を踏み出したい方にとって、自社の業務再設計のヒントとなる内容です。

【ライブ操作で全て見せます】ClaudeでECはどこまで改革できるのか？

～実践デモから学ぶ、Claude code / cowork活用術～

視聴予約URL：https://www.w2solution.co.jp/useful_info_seminar/refine-2/

コンテンツプログラム

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53488/table/194_1_d3e312fea631b900955242faf6272d41.jpg?v=202605201152 ]

「Commerce Hack」は、commerce の常識を hack し、未来体験を創造することを目指す EC・リテール業界向けメディアです。メーカーや小売業、EC 支援企業のキーパーソンをお招きし、企業戦略や成功体験を“裏話”とともに共有します。開始から約1年でリアルタイム参加1,000名を超え、多くの視聴者から高い評価をいただいています。

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」のサイトはこちら(https://www.w2solution.co.jp/enterprise/)

「Commerce Hack」アーカイブ動画配信中

Commerce Hackでこれまで公開してきたセッションを、アーカイブで順次ご覧いただけるようになりました。EC・リテールの最前線で挑戦を続ける企業のリアルな戦略や、成長を生み出す仕組みづくりを、いつでも好きなタイミングでインプットできます。

過去のアーカイブ動画はこちら：https://www.w2solution.co.jp/enterprise/commerce_hack_archives/

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





