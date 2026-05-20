【新クリエイティブ公開】MISAMOとともに、ReFaヘアケアは新たなステージへ。「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」新クリエイティブムービー公開

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、ReFaヘアケアカテゴリのMUSEであるMISAMOとともに展開するプロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」において、新クリエイティブムービーを公開いたしました。

本ムービーは、ReFaが提案する新たなヘアケアの価値を表現したものであり、日常の中で髪を整える時間そのものが、自分らしい美へとつながっていく様子を描き出しています。MISAMOとともに、ヘアケアの新たな可能性や高揚感を感じていただける内容となっています。本ムービーは、以下URLよりご覧いただけます。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=nWW-2UBTZ7Q

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nWW-2UBTZ7Q ]

新クリエイティブムービーについて

本ムービーでは、3人それぞれがReFaの製品でスタイリングを行い、整える時間そのものを楽しみながら、自分らしい美へと仕上げていく様子を描いています。ヘアケアのプロセスを通じて、使うたびに高揚感をもたらし、日々のヘアケア時間を豊かにするというReFaの価値観を体現しています。本クリエイティブムービーおよびグラフィックは、OOHやタクシー広告、X広告などを通じて順次展開予定です。

ReFa GINZAにて「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を特別開催

「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」は、ReFaとMISAMOが表現する美の世界観を体感いただける特別な展示です。ReFa GINZAにて期間限定で開催しており、新ビジュアルムービーの公開をはじめ、限定カラーアイテムの先行体験・予約、フォトウォールやフォトプリント機による撮影体験など、さまざまなコンテンツをご用意しています。※ご本人の登壇はございません。

イベントの詳細は、特設サイトまたは関連リリースをご覧ください。

関連リリース：https://www.mtg.gr.jp/news/detail/2026/05/article_2562.html

■場所：ReFa GINZA（東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE）

■開催期間

プレオープン期間：5月20日（水）～29日（金）

グランドオープン期間：5月30日（土）～

詳細は下記特設ページをご確認ください。

特設サイト：https://www.refa.net/beauty_showcase/

MISAMOプロフィール

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。



2023年7月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。

2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 "HAUTE COUTURE"」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。

2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMOの三部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。

■「ReFa BEAUTY SHOWCASE」について

ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトです。

トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案します。

楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げてまいります。

＜『ReFa BEAUTY SHOWCASE』特設サイト＞

https://www.refa.net/beauty_showcase/

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/