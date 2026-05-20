ウィルネクスト・レバレジーズ・アスマーク・の3社が共催。「なぜ、定着しても活躍しないのか」をテーマに、無料オンラインセミナーを6月16日に開催

株式会社ウィルネクストセミナー詳細はこちら！ :https://willnext.jp/seminar/lgEfCY0n/?utm_source=willnext■開催背景

定着施策に取り組む企業は増えている一方、「離職率は下がったが組織のパフォーマンスが上がらない」という課題が顕在化しています。

定着と活躍は別の問題であり、辞めない組織をつくった後に直面する「活躍しない」という壁には、組織環境・マネジメントの質・個人の動機という複数の層が関係しています。

本セミナーはこの課題に対し、3社がそれぞれの専門領域から具体的なアプローチを提示します。

■セミナー内容- 株式会社アスマーク（登壇：岩崎 真吾）テーマ：活躍できる組織の条件1万人の従業員満足度データをもとに、活躍・定着している組織の特徴と、自社に合った改善策の見つけ方を解説します。- レバレジーズ株式会社（登壇：大滝 圭修）テーマ：データとAIで、マネジメントを変える従業員のモチベーション・行動特性データをAIで解析し、個人に応じたマネジメントを仕組みとして実装する方法を紹介します。- 株式会社ウィルネクスト（登壇：中山 和俊）テーマ：活躍できない個人へのアプローチ方法データで課題を把握した後、個人の内発的動機に働きかけるキャリア支援の具体的なステップを解説します。■開催情報

タイトル：なぜ、定着しても活躍しないのか──データと個人支援で解く、組織設計の盲点

日時 ：2026年6月16日(火) 13：00～14：00

場所 ：オンライン

参加費用：無料

申込方法：本ページのボタンよりお申し込み

参加方法：お申込後に送付されるリンクから視聴

登壇企業：レバレジーズ株式会社・アスマーク株式会社・株式会社ウィルネクスト

お申し込みはこちら！ :https://willnext.jp/seminar/lgEfCY0n/?utm_source=willnext

■登壇者紹介岩崎 真吾株式会社アスマーク Humap事業部

2016年マーケティングリサーチの企画提案営業として中途入社。

調査会社・広告代理店・コンサルティング業界のクライアントを中心に担当し、

19期下期・20期上期・20期下期の3期連続で全社MVPノミネート。

19期下期に全社MVP、20期下期全社準MVP受賞。

2022年9月よりマネジメント業務も担当し、2024年12月よりHRサービス「Humap」の専任営業担当となる。

マーケティングリサーチ営業での経験を活かした、顧客視点での課題解決提案を行っている。

大滝 圭修レバレジーズ株式会社 HRテック事業部・事業部長

千葉大学大学院融合科学研究科卒。2019年レバレジーズに新卒入社。

法人営業を経験したのち、エンジニアに転向し新規事業で開発リーダーとして従事。

その後、株式会社リクルートに転職。求人媒体のプロジェクトマネージャーとしてプロダクトの戦略立案からステークホルダーとの調整、要件定義、デリバリーまで幅広く担当する。

2023年3月、レバレジーズのHRテック事業部のプロジェクトマネージャーとして復職。

現在は事業責任者として、従業員の離職防止プラットフォーム『NALYSYS（ナリシス）』事業を統括する。

中山 和俊株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長

新卒で採用RPO企業に入社し、人材採用や組織課題の解決を支援するコンサルティング営業を担当。中小企業から大手企業まで幅広いクライアントに対し、採用戦略の立案から運用支援まで一貫してサポート。

その後、不動産業界向けのITソリューションを提供する企業で、営業職として活躍。顧客のニーズに寄り添いながら、新たなサービス導入を推進し、業界に新しい価値を提供。

現在は株式会社ウィルネクストにて人事職支援事業に携わる。

お申し込みはこちら！ :https://willnext.jp/seminar/lgEfCY0n/?utm_source=willnext■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp