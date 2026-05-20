便座交換が可能な新構造タンクレストイレ「セパレスト」発売開始

株式会社Deto

1965年設立の水まわり設備メーカー株式会社Deto（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：恩田多賀雄）は、便座交換が可能なタンクレストイレ「セパレスト」を発売しました。一般的なタンクレストイレは、便座と便器が一体型となっており、便座が故障した場合でも便器ごと交換が必要になります。セパレストは、便座だけの交換ができる構造で、設備費用の低減を実現します。さらに、業界最小クラスの奥行サイズです。

利用頻度が高く維持管理コストが重視される店舗・商業施設から、限られたトイレ空間への設置やリフォーム対応が求められる住宅（賃貸・分譲マンション・戸建）まで幅広い用途に対応します。

※住宅向けは、2026年秋発売予定

■背景

タンクレストイレの普及により、浮かび上がってきた「便器ごと交換」という課題

近年、店舗・施設・集合住宅の改修や住宅リフォームでのタンクレストイレの採用が広がっています。しかし、便座が故障した場合、便器ごとの交換が必要になります。

特に利用頻度の高い店舗・施設では便座だけ交換ができないため、

・修理や交換の費用と手配や管理の手間

・トイレが使用できない顧客の不満

などがタンクレストイレの課題となっています。

Detoはこれらの課題を解決するため、便座だけ交換ができる「セパレスト」の販売を開始しました。

■セパレストの特徴

1．便座交換が可能なタンクレストイレ2．奥行645mmのコンパクト設計

タンクレストイレはトイレ空間がすっきりします。「セパレスト」の便器は、奥行（前出寸法）645mmと業界最小クラスの設計。限られたトイレスペースにも設置でき、リフォームにも採用しやすい仕様です。

3．連続洗浄で利用頻度が高くても安心

タンクに水を貯める必要がなく、連続して水を流すことができます。店舗や商業施設といった利用頻度が高い場所でも快適に使えます。

4．用途に合わせて便座が選べる

リモコン操作、袖式操作、便ふたなしなど用途に合わせて温水洗浄便座が選べます。店舗・施設から住宅まで、利用環境に応じた運用がしやすく、将来的な設備更新にも柔軟に対応できます。

5．音にも配慮した静音性

水の流れをコントロールし、音に配慮した設計です。集合住宅など周囲が気になる環境にも適した、静かなトイレです。

■推奨設置場所

・店舗

・商業施設

・賃貸住宅

・宿泊施設

・オフィスビル

・分譲マンションや戸建のリフォームとして

特に、コストやメンテナンス性が重視される店舗・商業施設や賃貸住宅などに推奨しています。

■商品ページ

タンクレストイレ「セパレスト」

https://deto.co.jp/separest

■株式会社Deto

本社 ： 岐阜県岐阜市吉野町6-14 大樹生命岐阜駅前ビル7F

代表者： 代表取締役社長 恩田 多賀雄

設立 ： 1965年

事業内容：水まわり商品の企画・開発・製造

会社HP： https://deto.co.jp/