【登壇者発表第4弾】京都市長 松井氏、評論家 宮崎氏、熊野古道の立役者ブラッド・トウル氏らの登壇決定！「THE INBOUND DAY 2026」開催

株式会社mov

インバウンド領域で複数事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）が運営する業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」は、2026年8月7日（金）に主催するカンファレンス「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」の登壇者の追加決定をお知らせいたします。

観光都市の最前線を走る京都市長 松井 孝治氏と、鋭い視点で社会を読み解く評論家 宮崎 哲弥氏による特別セッションや、「聖地・熊野古道」を世界的な観光地へと押し上げた立役者であるブラッド・トウル氏の登壇も決定いたしました。

自治体が直面するインバウンドの課題に向き合うスペシャリストたちが、これからの日本観光の指針のヒントとなるセッションをお届けします。

THE INBOUND DAY 2026では協賛パートナー様を募集しております。枠数には限りがございますので、プランの詳細や資料をご希望の方はお早めにお問い合わせください。

協賛の問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp04)

THE INBOUND DAY 2026 ：特設ページはこちら(https://event.honichi.com/inbound-day2026/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp04)

■ 登壇者プロフィール

京都市

松井 孝治氏：京都市長



＜略歴＞

1960年京都市生まれ。洛星中学・高校、東京大学教養学部教養学科国際関係論分科卒業。1983年通商産業省入省、首相官邸への出向や行財政改革の中枢を担う。2001年参議院議員選挙に初当選、内閣官房副長官を務めた。2013年政界引退後、慶應義塾大学で10年間教鞭をとる。2024年2月京都市長就任。

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評論家

宮崎 哲弥氏

<略歴>

1962年生。慶應義塾大学卒業。 政治哲学、生命倫理、仏教論、サブカルチャー分析を主軸とした評論活動を行う。

内閣府経済財政諮問会議専門委員を務めた。

『ありえへん∞世界』(テレビ東京系)、「文藝春秋PLUS」等に出演。著書『会話で差がつく大人の上級語彙』(SB新書)、『「100万回生きたねこ」のナゾを解く』(筑摩書房)、『仏教論争 - 「縁起」から本質を問う』(ちくま新書)等。

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（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー

ブラッド・トウル氏：International Tourism

Promotion and Development Director



<略歴>

カナダ出身。和歌山県旧本宮町（現田辺市）でのALT(英語指導助手)、北海道でのスキーインストラクター、ロッキー山脈の登山ガイド、愛地球博カナダ館でのホスティングスタッフなど、さまざまな経験を経て、２００６年から田辺市熊野ツーリズムビューロー（国際観光推進員）で、ネイティブとしての語学力や感性を活かして働いている。文化的景観が世界から評価された「世界遺産・熊野」へ、目的意識の高い外国からの個人旅行者を招くため、情報の発信と受入地としてのレベルアップに取り組んでいる。

■登壇者一覧 (敬称略・順不同)

蔭山 秀一 ：株式会社ロイヤルホテル 取締役会長

松井 孝治 ：京都市 京都市長

宮崎 哲弥 ：評論家

Apisilp Trunganont（アピシルプ・トルンガノン）：Internet Marketing Co., Ltd. (Pantip.com) Chief Product Officer

星野 遼 ：株式会社Ocean 代表取締役

松尾 拓哉 ：ZIPAIR Tokyo Executive Officer/CMO, Strategic Lead

大沼 利広 ：グーグル合同会社 Geo パートナーシップ 日本・中華圏統括 / Head of Japan and Greater China, Geo Partnerships

中庭 雅文 ：トリップアドバイザー株式会社 エンタープライズ・セールスAPAC シニアアカウントエグゼクティブ

櫻井 美季 ：グーグル合同会社 Strategic Partnerships Development Manager, Search & Gemini

Tong Zhao (ジャオ・トン)：グーグル合同会社 Strategic Partnerships Development Manager, Geo

信濃 伸明 ：Booking.com 営業本部長

藤井 真梨奈 ：ネスレ日本株式会社 コンフェクショナリー＆フード事業本部

ブラッド・トウル ：（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー ダイレクター International Tourism Promotion and Development Director



※登壇者情報を順次公開しております

■開催概要

会場：TODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）／オンライン同時開催

日時：2026年8月7日（金）10:00 ～ 受付

10:30 ～ 17:30 カンファレンス（ハイブリット開催）

18:00 ～ 19:30 懇親会（オフライン／抽選制）

お申し込み：特設サイトにて5月中旬を予定。

皆様のビジネスの加速に繋がる1日となります。ぜひ当日のお時間を確保いただけますと幸いです。



■ THE INBOUND DAYとは

THE INBOUND DAYは、インバウンドに携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、市場の新たな視点や戦略的アプローチを探求・議論する場です。

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、最前線でインバウンド市場に向き合っています。市場が急拡大を遂げる一方、現場には多くの構造的な課題が残されており、日本が真の「観光先進国」として世界から選ばれ続けるためには、大きな壁がいくつも存在しています。

「日本をあきらめたくない」。そんな想いと共に開催されるTHE INBOUND DAYは、単なる情報共有に留まらず、インバウンド業界全体の歩みを力強く加速させる、課題解決の議論の起点となることを目指しています。

業界最大級のインバウンドメディア「訪日ラボ」が培ってきたネットワークを活かし、各領域のキーパーソンを登壇者に迎え、業界の本質的な問いに深く切り込む議論を展開。オンライン参加も可能なハイブリッド型で実施し、全国どこからでもご参加いただけます。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域で複数の事業を展開しています。

インバウンド支援事業では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp04)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp04)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp04)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026ps04)」の運営

本カンファレンスへの協賛の問い合わせ

株式会社mov

協賛担当 カンファレンス事務局

お問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp04)