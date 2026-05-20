AppGuard、認定パートナープログラムを開始

株式会社AppGuard

株式会社AppGuard（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂尻浩孝）および株式会社AppGuardジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：鬼澤禎）は本日、パートナー企業や販売店向けの支援制度「AppGuard認定パートナープログラム」を開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは2026年5月7日より開始し、同時に専用ポータルサイトも公開しました。これにより、販売・マーケティング活動を支援する体制を強化します。

ポータルサイト：https://partner.appguard.co.jp/

AppGuardは、「侵入されても発症しない」をコンセプトとした、マルウェアなどの攻撃命令や、攻撃者が遠隔操作で攻撃命令を実行させないセキュリティー製品です。

本パートナープログラムでは、サイバー攻撃の高度化や人材不足を背景に、メーカー単独ではアプローチが難しい顧客層や地域へ製品を展開するため、パートナー企業の販売活動を支援します。実績や取り組みに応じたランク・タイプ制度を設け、販路拡大やビジネス成長につながる施策を提供いたします。パートナー企業との連携を強化することで、より幅広い業種・地域への展開を加速し、AppGuardの市場拡大を本格化してまいります。

■AppGuard認定パートナープログラムについて

パートナー企業の早期ビジネス立ち上げと事業拡大を支援することを目的としています。取り組み状況や実績に応じ、下記2軸で支援を提供いたします。

- 認定パートナー（販売実績に応じたランク制度）- 特別認定パートナー（協業領域に応じたタイプ制度）

販売活動支援のほか、24時間利用可能な販促・学習用コンテンツ（営業資料、製品トレーニングコンテンツなど）を提供し、パートナー企業の販売・提案活動を支援します。

■認定パートナーについて

販売実績や指定トレーニングの修了者数に応じ、GOLD、SILVER、BRONZEの3段階を設けています。ランクごとに、営業支援（専任営業のアサイン、セールストレーニング、セールスコンテスト等）、マーケティング支援（マーケティング・ディベロップメント・ファンド、AppGuard公式サイトへの掲載）、パートナーポータル、表彰制度などを提供いたします。

■特別認定パートナーについて

戦略的な協業により、さらに大きなビジネス成長を目指す枠組みです。AppGuardの戦略と方向性を合わせ、共同でビジネスを伸ばす「ストラテジックパートナー」、導入・運用サービスを提供する「テクニカルパートナー」、AppGuardを自社製品として提供する「OEMパートナー」の3つのタイプを設定しました。認定パートナーのGOLDと同等の支援をいたします。

■代表取締役社長 坂尻 浩孝のコメント

サイバー攻撃の高度化やセキュリティー人材不足が進む中、より多くの企業に事業継続の「安心」を届けるためには、「侵入されても発症しない」というAppGuardの新しい防衛アプローチの普及と、パートナー企業様との強固な連携が不可欠だと考えています。

■株式会社AppGuard 概要

会社名 ：株式会社AppGuard（旧：株式会社Blue Planet-works）

所在地 ：〒105-0001東京都港区虎ノ門三丁目

8番21号虎ノ門33森ビル2階

設立 ：2017年4月

資本金 ：87億円（2026年1月現在）

代表者 ：代表取締役会長 片地 格人／代表取締役社長 坂尻 浩孝

グループ会社 ：株式会社AppGuardジャパン（国内事業統括、旧：株式会社ITガード）

AppGuard, Inc.（研究開発、欧米営業）

事業内容 ：「AppGuard」の技術を応用したサイバーセキュリティー

プロダクトの開発・販売及び付帯サービスの提供

公式Webサイト：https://www.appguard.co.jp/ (https://www.appguard.co.jp/)

「テクノロジーと知性の力で世界に安心（ANSHIN）を届ける」をパーパス（存在意義）に掲げ、OSを「要塞化」しサイバー攻撃を成立させない革新的な「AppGuard」テクノロジーをベースとした製品及びサービスを提供する国産のグローバル・サイバーセキュリティー・カンパニーです。米国政府機関向けに開発された技術を核に、「真の知性あるサイバー防御をすべての人とモノへ」届けることを使命としています。