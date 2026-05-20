名古屋商科大学、2027年度「総合型選抜入試」を公開

7月1日よりエントリー開始。“自分らしい強み”を活かせる9つの入試区分を展開

学校法人栗本学園

名古屋商科大学（愛知県日進市・名古屋市）は、2027年度入学者向け「総合型選抜入試」の概要を公開しました。2027年度の総合型選抜では、学力試験だけでは測れない個の強みや将来性を重視し、多様な才能に応える9つの入試区分を設けています。

2027年度 総合型選抜入試のポイント

7月1日よりネットエントリー開始

総合型選抜入試のネットエントリーは7月1日（水）より開始。合格発表は11月2日（月）から順次行われ、本学で最も早く進路を決定できる入試です。

選考は「書類審査」と「面接」のみ

高校時代の学習成績や課外活動などを評価する書類審査と個人面接で実施。オンライン面接や在籍高校での面接にも対応しています。

自分の強みを活かせる「9つの入試区分」

将来の目標や高校時代の経験に応じて、以下の入試区分を設けています。

- AO入試：部活動・ボランティア・資格取得など、高校生活での取り組みを総合的に評価。- 税理士・公認会計士専攻入試：専門職を目指す受験生を対象とした選抜。- 公務員専攻入試：専門職を目指す受験生を対象とした選抜。- グローバル人材【国際学部】入試 ：英検準2級程度以上の英語力を活かせる入試。- 国際寮奨励生入試：国際寮での生活を通じて成長を目指す成績優秀者を支援。- 遠隔地奨励生入試：遠隔地（北海道、東北、四国、九州、沖縄）の成績優秀者を支援。- 専門学科入試：商業高校などで学んだ知識や資格を評価。- スポーツ入試：競技活動で培った経験や実績を評価。- 吹奏楽部入試：吹奏楽活動に継続して取り組んできた経験を評価する新設入試。「国際寮奨学金」の優先給費対象

総合型選抜入試の合格者は、返還不要の「国際寮奨学金」の優先給費対象となります。対象者は、家具・家電完備の国際寮に実質月額1万円台（年間最大48万円給費）から入居可能です。

2027年度 総合型選抜入試スケジュール

- ネットエントリー：7月1日（水）～ 随時- ネット出願期間：9月1日（火）～ 3月19日（金）- ※定員に達し次第締切- 試験日：本学指定日（エントリー順に調整）- 合格発表：11月2日（月）より順次

※入試の詳細・出願資格については、「2027年度入学試験要項」をご確認ください。