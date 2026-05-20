クラウドエース所属トレーナーが Google Cloud 公式アワードを獲得

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積 礼敏、以下「クラウドエース」）は、弊社の社員である Google Cloud 認定トレーナー 成田 正明が、Google Cloud 主催イベント「Trainer Day」（2026 年 4 月 21 日、米国ラスベガス開催）にて、リージョナルトレーナー賞（Regional Trainer of the Year 2026）を受賞したことをお知らせします。

受賞概要

賞名：リージョナルトレーナー賞（Regional Trainer of the Year 2026）- 日本

受賞者：成田 正明

本賞は、Google Cloud のトレーニング分野において、各地域で最も多大な貢献を果たしたトレーナーへ授与される名誉ある賞です。成田は、32 コースにおよぶインストラクター主導型トレーニング（ILT）を通じ、計 570 名の受講者を指導。CSAT（顧客満足度）スコアで 4.66 という極めて高い満足度を記録した実績が認められ、今回の受賞に至りました。

上記を受け、成田は次のように述べております。

「このたび、『Regional Trainer of the Year 2026』という名誉ある賞をいただき、大変光栄に思っております。今回の受賞は、決して私個人の力だけで成し遂げたものではありません。日頃から切磋琢磨し合える信頼できる仲間、つねに私の目標であり尊敬してやまないトレーナー陣、そして何より、いつも熱心にトレーニングを受講してくださる受講者の皆様のおかげです。この場を借りて、心より感謝を申し上げます。また、新しい挑戦を全面的に支援し、重要な役割を信頼して任せてくれるクラウドエースの素晴らしい環境にも深く感謝しています。これまでのエンジニアとしての実務経験を活かし、トレーナーとして存分に力を発揮できるのは、この恵まれた環境があるからこそです。私にとって、受講者の皆様の成長とスキルアップの瞬間に立ち会えることが最大の喜びです。これからも皆様により良い学習体験を提供できるよう、一層精進してまいります」

Google Cloud 認定トレーナーについて

Google Cloud 認定トレーナーとは、Google Cloud に関する高度な専門知識と優れた指導力を備え、公式トレーニングの提供を認められたプロフェッショナルです。クラウドエースには、多数の Google Cloud 認定トレーナーが在籍しており、人材育成の観点から、お客様のクラウド導入や DX 推進を強力に支援しています。また、弊社は Google Cloud の「Partner Led Learning Journey Program」に参画しています。これにより、受講時の煩雑な手続きを大幅に削減するとともに、お客様ごとの課題やニーズに応じたカスタマイズトレーニングをスピーディに提供することが可能です。

Google Cloud のトレーニングに関するご相談は、実績豊富なクラウドエースへぜひお任せください。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは、AI ネイティブな業務とシステムを設計する IT 戦略パートナーです。企業の AX や DX を戦略から実装、運用までワンストップでご支援します。傑出した技術力の証明として Google Cloud Partner プログラムにおいて Services および Co-sell のカテゴリで最上位となる「Diamond」ティア認定を受け、Google Cloud Partner Top Engineer に選出されたエンジニアをはじめとした多数のエキスパートが在籍。プロジェクトを共にするお客様にあらゆる場面で感動していただけるよう、AI 駆動による圧倒的スピードでビジネスの可能性を最大化します。

お問い合わせ先

クラウドエース株式会社 広報担当

E-mail：pr@cloud-ace.jp

※Google Cloud は Google LLC の商標です。