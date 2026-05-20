猛暑で高まる“揚げ物回避ニーズ”に対応 牡蠣を使用せずに本物のカキフライのような味・食感・見た目を再現した “大粒ほぼカキフライ(R)”が今年も期間限定登場！

カネテツデリカフーズ株式会社

創業100周年を迎えたカネテツデリカフーズ株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：村上寛）は、 “まるで本物のような味・食感・見た目”を再現した「ほぼシリーズ」から、人気商品「大粒ほぼカキフライ(R)」を2026年6月1日（月）より今年も期間限定で全国発売いたします。

今年の夏も記録的な暑さが予想される中、家庭では「火を使いたくない」「揚げ物調理を避けたい」といったニーズがさらに高まっています。

本商品は、牡蠣を使用せずに本物のカキフライのような味・食感・見た目を再現。加熱（調理）済商品のため、冷たいままでも、トースターでさっと温めても美味しく、暑い季節に負担になりがちな揚げ物調理をせずにお楽しみいただけます。

あわせて、2026年3月1日（日）に発売した新商品「ほぼホタテ(R)フライ」もラインアップに加わり、夏でも手軽に楽しめる“ほぼシリーズ”のフライ商品がさらに充実しました。

●“まるで本物のカキフライのような”「大粒ほぼカキフライ(R)」の特長

大粒ほぼカキフライ(R)

〈特長1〉 “まるで本物のカキフライ”のような味・食感・見た目を再現

カネテツが長年培った製造技術により、見た目はもちろん、味わいと食感までも本物のカキフライのように仕上げました。

カキフライを食べた時のように、ひと口目から感じるカキ特有の磯の香りを再現しました。その後にほのかな苦みが口の中にひろがり、こだわりの配合でカキ特有の旨みも感じていただけます。

外はプリっと、中はとろっと！カキ特有のぷりっと弾力のある食感と内臓部分を再現した二層構造にすることでカキ特有の食感を再現しました。

大粒ほぼカキフライ(R)断面

〈特長2〉“手軽で簡単”付属のタルタルソースで、さらに広がるおいしさ

まろやかでほのかに酸味の効いたタルタルソース付き。ご家庭で用意する手間なく、本格的な味わいをお楽しみいただけます。



〈特長3〉冷めてもおいしく、温めてより一層おいしい

冷めても衣の食感が損なわれにくいオリジナル配合のパン粉を使用。

加熱調理済みのため、冷蔵庫から取り出してすぐにお召し上がりいただけます。またオーブントースターなどで温め直すことで、より一層おいしくお楽しみいただけます。時間が経ってもおいしさが続くため、食卓の一品にはもちろん、お弁当のおかずとしてもお楽しみいただけます。

●“まるで本物のホタテフライのような”「ほぼホタテ(R)フライ」の特長

〈特長1〉ひと口目からホタテの風味

衣にもホタテエキスを配合することで、ひと口目からホタテの風味が広がる設計に。薄衣仕様により、ホタテのような“肉厚感”をより強く感じられる仕上がりにしました。

ほぼホタテ(R)フライ

特長2〉本物さながらの繊維感とボリューム感

繊維を太くすることでホタテ特有の繊維感を再現。厚みのある形状により、本物のホタテの貝柱のような見た目と食べ応えを実現しました。

ほぼホタテ(R)フライ 断面

〈特長3〉時短・簡便を叶える調理済み設計

加熱調理済みのため、そのままお召し上がりいただけます。

粗めのパン粉を使用しているため、トースターで温めるだけでサクサクとした食感をお楽しみいただけます。

ほぼホタテ(R)フライ 盛り付け

【大粒ほぼカキフライ(R) 商品概要】

商品名称：大粒ほぼカキフライ(R)

商品説明：本商品はお客様が抱える家庭での悩み事 “牡蠣の下処理の大変さ” や “揚げたら小さくなる” などの牡蠣にまつわる課題を解決する、まるで本物のカキフライのような味・食感・見た目を再現した「大粒ほぼカキフライ(R)」です。

内容量：4個

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパーマーケット、量販店、

カネテツ公式オンラインストア など

販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）予定

大粒ほぼカキフライ(R)

【ほぼホタテ(R)フライ 商品概要】

商品名称：ほぼホタテ(R)フライ

商品説明：“ホタテ価格高騰”や“家庭での加熱調理の手間”といった食の課題を解決する、本物のホタテフライのような味・食感・見た目を再現した揚げ物。サクサク衣の中にホタテの旨みを凝縮した、おつまみにもおかずにもぴったりな、本物のホタテ顔負けの“ほぼ”ホタテ(R)フライです。

内容量：5個

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパーマーケット、量販店、

カネテツ公式オンラインストア など

販売期間：2026年3月1日（日）～

ほぼホタテ(R)フライ

「カネテツ」が販売する「ほぼシリーズ」について

まるで本物のような味・食感・見た目を再現した新カテゴリーの練り製品です。高価なため普段は手が届かない食材や調理に手間がかかるなどの、お客様が抱える食の課題や不満を少しでも解決することを目指して開発を行っています。

2014年3月発売の「ほぼカニ(R)」以降、「ほぼホタテ(R)」「ほぼエビフライ(R)」「ほぼカキフライ(R)」「ほぼうなぎ(R)」「ほぼタラバガニ(R)」「ほぼズワイ(TM)」「ほぼエビ(R)」「ほぼいくら(R)」「ほぼ毛ガニ(R)」など様々な商品を展開。2025年2月までにシリーズ累計販売数量1億パックを突破しました。

《ほぼシリーズ商品のお困りごと解決内容》

１．ほぼカニ(R)、ほぼタラバ(R)、ほぼホタテ(R)

・・・ 水産資源の保護、価格高騰の背景

２．ほぼうなぎ(R) ・・・ 絶滅危惧種の保護

３．ほぼエビ(R)、ほぼいくら(R)

・・・ 甲殻類、魚卵アレルギーフリー

４．ほぼカキフライ(R)

・・・ 貝類アレルギー、食あたりが心配な方

●創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について

2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を構える魚肉練り製品メーカー（代表取締役社長：村上 寛）。1990年に全商品で合成保存料無添加を実現し、2018年には練り製品工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システム認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品づくりに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。

私たちは「幸せを灯す企業」として、100年その先へと歩み続けてまいります。