初夏の暑さを吹き飛ばす！「武蔵野うどん小麦晴れ」から個性豊かな新メニュー3種が登場

イオン株式会社

イオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、「武蔵野うどん小麦晴れ」にて、2026年5月20日（水）より、「冷やし胡麻豆乳担々つけ汁うどん」「塩豚おろしぶっかけうどん～にんにくマヨ付き～」「スタミナにんにく牛もつ旨辛つけ汁うどん」の3品を販売いたします。

こだわりの濃厚担々と、初夏を乗り切るスタミナ系うどん

今回は、多くのお客様に愛されている「豆乳担々つけ汁うどん」をさらにおいしくリニューアル。

「初夏をスタミナで乗り超えよう！」をコンセプトのもと開発された、食べ応え抜群の2商品をラインアップいたしました。

■塩豚おろしぶっかけうどん～にんにくマヨ付き～

ぶっかけうどんに、スタミナ満点の豚しゃぶが新登場。 パンチのある塩だれを絡めた豚しゃぶと、大根おろしの絶妙なバランスが食欲をそそります。別添えのにんにくマヨをかけることでさらにスタミナ感がアップする、やみつき必至の一品です！

■冷やし胡麻豆乳担々つけ汁うどん

大人気のメニューがパワーアップして再登場！すりごまと豆乳・出汁を合わせた、濃厚ながらもさっぱりとした仕立てのつけ汁が特徴です。 別添えの肉味噌はにんにくや豆板醤が効いており、味わいの変化を楽しみながら最後までおいしくお召し上がりいただけます。

■スタミナにんにく牛もつ旨辛つけ汁うどん

当店初となる「牛もつ」を使用したつけ汁うどんです。牛もつの食感と、麻辣醤やにんにくをきかせた旨辛のつゆが麺に絡み、箸が止まらないおいしさに仕上げました。さらにパンチを求める方は、40円（税込44円）で刻みにんにくを追加するのがおすすめです。

販売概要

販売店舗：武蔵野うどん小麦晴れ 各店

販売開始：2026年5月20日（水）より

販売時間：各店舗の営業時間

店舗情報：https://www.toshu.co.jp/brand/komugibare-top

※価格は店舗により異なります。

※在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

『武蔵野うどん小麦晴れ』について

「武蔵野うどん小麦晴れ（こむぎばれ）」は、国産小麦にこだわった武蔵野うどんに、天ぷらやごはんなどの食べ放題を組み合わせたうどん店です。

武蔵野うどんは、一般的なうどんよりも太く、強いコシと噛みごたえが特徴。毎日店内で製麺し、打ちたて・ゆでたての麺を提供することで、小麦本来の香りと食感を最大限に引き出します。

提供スタイルは、出汁を効かせたつけ汁に麺を浸して味わう「つけ汁スタイル」をはじめ、さまざまな食べ方をご用意しています。

また、種類豊富な天ぷらを食べ放題形式で自由に組み合わせを楽しめるのも特徴で、うどんに乗せるのはもちろん、ごはんと合わせて自分だけの天丼セットにしたり、他ご飯ものもご用意しております。

「大地の恵みを、こころゆくまで」をコンセプトに、素材・製法・自由度にこだわった、これまでにない新たなうどん体験をお届けします。

武蔵野うどん小麦晴れ 公式サイト：https://www.toshu.co.jp/brand/komugibare-top

X：https://x.com/komugibare

Instagram：https://www.instagram.com/komugibare/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/れんげ食堂Toshu/鉄鍋焼きスパ ゲッティ 他

オリジン東秀 公式サイト：https://www.toshu.co.jp/