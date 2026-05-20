爪研ぎ・臭い・ウィルス対策に抜群の効果　～100年企業の漆喰が保護猫を救う～

田川産業株式会社老舗漆喰メーカー、田川産業の「しっくいで 保護猫応援プロジェクト」

創業100年を迎えた老舗漆喰メーカー、田川産業株式会社（本社：福岡県田川市、代表取締役：行平 史門）は、自社開発の100％オーガニックDIY用漆喰”NURI²”（ぬりぬり）を活用して保護猫施設の環境を改善する「保護猫応援プロジェクト」を推進しています。この度、国内最大級の保護施設「東京キャットガーディアン」様や、「ワンハート大阪」様などの協力により、漆喰が猫の爪研ぎ抑制と消臭に劇的な効果を発揮することが実証されました。

■ 「年間数百匹」が過ごす過酷な環境でも、爪研ぎをストップ

猫を飼育する上での最大の悩みの一つが「壁等での爪研ぎ」です。 年間数百匹の猫を保護し、常に多くの猫が生活する「NPO法人東京キャットガーディアン」での施工後、施設からはこれまで爪研ぎされていた場所も、漆喰を塗ったところ、爪研ぎがされないという報告が届いています。

東京キャットガーディアンさんからの使用後1ヶ月の報告(https://www.instagram.com/reel/DYg-dSDu8kY/?igsh=MTBvZmdsdXNhdTUyNA==)

■ 「圧倒的な消臭効果」で施設の空気環境を改善

また、多頭飼育現場において深刻な課題となるのが、猫のトイレ臭をはじめとするニオイの問題です。リフォーム実施後には、爪研ぎ防止だけでなく「ニオイが圧倒的に改善された」との報告を受けています。漆喰の多孔質による臭気成分の物理吸着と、強アルカリ性による化学反応がニオイの元となる物質を半永久的に吸着・分解し続けることで、スタッフや来場者にとっても快適な空間を実現しました。

ワンハート大阪さんからの驚きの声(https://www.instagram.com/reel/DVAegZXjAmi/)

■ FIPの原因となるネココロナウイルスを2時間で97.5%不活化

田川産業製しっくい塗膜で、ネココロナウィルスの97.5%が不活化



保護猫施設において最も懸念されるリスクの一つが、猫伝染性腹膜炎（FIP）などの感染症です。田川産業は、自社の漆喰で国際基準（ISO21702）に準じたウイルス不活化試験を実施。FIPの原因になる「ネココロナウイルス（FCoV）」 を、わずか2時間で97.5%不活化させる（感染力を失わせる）ことが確認されました。

■ 代表取締役 行平 史門のメッセージ

「現代建築の主流壁材であるビニール壁紙は、製造や廃棄における環境負荷が高いだけでなく、猫にとっては格好の爪研ぎ場となってしまいます。 私たちが提供するDIY用漆喰は、100%自然素材であり、最終的には土に還る循環型の素材です。漆喰を使用することで、動物にも人にも、そして地球環境にも優しい住環境を提供できると確信しています。このプロジェクトを通じ、一匹でも多くの保護猫が快適な環境で譲渡の日を待てるよう支援を広げてまいります。」

■ 田川産業のDIY用漆喰NURI²（ぬりぬり）が選ばれる理由：

「しっくい＝自然素材」と思っていませんか？



市販のDIY用漆喰には、樹脂や防腐剤などの化学物質が入っていることが多い上に、食品の様な成分表示の義務がないため、一般の消費者の方は文字通り「蓋を開けてみないとわからない」のが現状です。（蓋を開けてみてツンとするニオイがしたら、化学物質が入っているということです。）NURI²は、化学物質過敏症で悩むお客様から寄せられたな切実なご相談がきっかけで開発されました。(https://note.com/tagawa1924/n/nb23fa37e3dcb)原材料は福岡県産の石灰石、麻スサ、海藻糊の3つだけ。 漆喰を、「自然素材だから」「ペットや子供のために」という理由で選ぶ方には、「100％」自然素材のNURI²が選ばれています。

【会社概要】 社名：田川産業株式会社

所在地：福岡県田川市大字弓削田1924番地

創業：大正13年（1924年）

プロジェクト詳細：https://shirokabe.co.jp/neko/

100％オーガニックDIY用しっくい”NURI²”：https://nuri2.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

DIY用漆喰だけでなく、左官用の漆喰や施主様からのお問い合わせも歓迎です。

田川産業株式会社 しっくい相談室

電話：0947-44-8777

問い合わせフォーム：https://shirokabe.co.jp/contact/