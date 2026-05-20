【川崎市中原区】駄菓子屋から始まる、小中学生の本気の社会共創プロジェクト。NIJINアカデミープロジェクト塾 武蔵新城校が開校

株式会社NIJIN

株式会社NIJINが運営するオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、2026年4月に神奈川県川崎市中原区で開校したリアル教室「NIJINアカデミー武蔵新城校」にて、新たに「NIJINアカデミープロジェクト塾 武蔵新城校」を開校します。

NIJINアカデミー武蔵新城校は、不登校や学校外の学びを必要とする子どもたちが、昼間の時間帯に安心して過ごしながら、自分のペースで学び、地域とつながることができるリアル教室として、2026年4月にオープンしました。

今回新たに開校するNIJINアカデミープロジェクト塾 武蔵新城校は、同じ武蔵新城校を拠点に、放課後の時間帯に開校する小学生・中学生・高校生向けの探究学習型プロジェクトスクールです。学校後のアフタースクールのように通いながら、子どもたち一人ひとりの「好き」「やってみたい」を起点に、地域のお店や企業、さまざまな仕事をしている大人たちと本気でつながり、自分だけのプロジェクトを形にしていきます。

■駄菓子屋は、あくまで入口。子どもの興味を、まち・人・仕事・社会へ広げる

武蔵新城校の特徴は、教室の入口に駄菓子屋があることです。

子どもたちにとって身近で、ワクワクする駄菓子屋を入口にしながら、活動は駄菓子だけにとどまりません。

商品を考える。

企画を立てる。

大人に提案する。

地域のお店に話を聞く。

発信する。

ふり返って、次の一手を考える。

子どもたちは、こうしたプロジェクトのプロセスを通して、「何をつくるか」だけではなく、「誰に、どんな価値を届けるのか」まで考えていきます。

駄菓子をきっかけに始まった小さな興味が、やがて地域や社会とつながる本気のプロジェクトへと広がっていくことを目指しています。

■あなたの「やりたい」を形にする力が、誰かの「やりたい」を支える力になる

プロジェクト塾 武蔵新城校が大切にしているのは、子どもたちの「やりたい」を、単なる興味や体験で終わらせないことです。

「あなた」がやってみたいこと。

「あなた」が解決したいこと。

「地域」が困っていること。

「社会」がもっとよくなるかもしれないこと。

その交差点から、本気で社会とつながるプロジェクトを一緒に育てていきます。

自分のアイデアを大人に話してみる。

地域の人に相談してみる。

仲間と役割を分けて、ひとつの企画を進めてみる。

誰かに向けて、自分たちの活動を発信してみる。

そうした一つひとつの挑戦が、子どもたちにとっての「未来の自分の選択肢」を広げる経験になっていきます。

■「塾」でも「習い事」でもない、自分だけのプロジェクトを育てる学び場

NIJINアカデミープロジェクト塾は、一般的な学習塾のように教科の内容を教わる場所ではありません。また、決まったカリキュラムを全員が同じように進める習い事でもありません。

出発点は、一人ひとりの興味やアイデアです。

子どもたちの「やってみたい」に寄り添いながら、必要な大人や地域、企業とのつながりをつくり、プロジェクトを一緒に育てていきます。

活動の中では、企画力・表現力・コミュニケーション力に加え、課題を見つける力、相手に価値を届ける力、ふり返って次の一手を考える力を育てていきます。

■NIJINアカデミープロジェクト塾 武蔵新城校 概要

教室名：NIJINアカデミープロジェクト塾 武蔵新城校

所在地：神奈川県川崎市中原区新城3丁目16－21 中島店舗 1階 しんじょのねどこ内

対象：小学生・中学生・高校生

開校日：火曜日

時間：17:00～18:30

アクセス：JR南武線「武蔵新城駅」より徒歩約4分



NIJINアカデミープロジェクト塾 武蔵新城校

https://project.nijin.co.jp/classroom/project-musashishinjo/

NIJINアカデミー武蔵新城校

https://academy.nijin.co.jp/classroom/nijinacademy-musashishinjo/

■NIJINアカデミープロジェクト塾とは

オンラインで全国の小中学生が参加できる探究型アフタースクール。子どもたちが自らの興味・関心を起点に、社会とつながるプロジェクトを立ち上げ、実行していく新しい学びの場です。

「社会とつながる実践的な学び」「プロフェッショナルとの対話」「子ども主体のプロジェクト推進」を柱に、教科書中心の学びでは得られない“リアルな経験”を提供。学校や家庭だけでは得られない第3の学び場として、一人ひとりの個性や探究心を社会的価値へとつなげていきます。

子どもたちは、自ら課題を見つけ、企画し、形にするプロセスを通して、「自分で考え、動かし、社会に価値を届ける力」を育みます。既存の教育の枠にとらわれず、すべての子どもが自分らしく挑戦できる未来を創ることを目指しています。

公式HP：https://project.nijin.co.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。