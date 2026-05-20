5月22日 (金) 株式会社オービックビジネスコンサルタント主催「サイバー攻撃の今と企業防衛の最前線」に 関通・情報システム管理部部長 達城利元がセミナー登壇

株式会社関通

物流とITオートメーション、セキュリティ事業を展開する関通ホールディングス株式会社(本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：達城利卓、以下「関通」)は、2026年5月22日（金）に日経カンファレンスルームで開催される、株式会社オービックビジネスコンサルタント主催「サイバー攻撃の今と企業防衛の最前線」において、情報システム管理部部長 兼Cyber Governance Lab株式会社 代表取締役社長 達城利元が登壇することをお知らせいたします。

【申し込みはこちらから】https://www.obc.co.jp/260522 (https://www.obc.co.jp/260522)

■サイバー攻撃の今と企業防衛の最前線セミナーとは

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタントが主催する、中堅・上場企業のシステム部門や経営企画部門などを対象としたリアルイベントです。

昨今、AIの進化やクラウドサービスの普及により企業のIT環境が高度化する一方で、ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃も巧妙化・高度化しています。ひとたび被害を受けた場合、事業継続そのものに深刻な影響を及ぼす可能性があります。サイバー攻撃の脅威の現実を正しく知り、「事業を止めないために、何を備えるべきか」を考える場として開催されます。

■講演内容

ランサムウェア被害の教訓

～全てを捨てて挑んだ再構築と、被害企業の情シス責任者が語る『真の事業継続』～

2024年9月、株式会社関通を突如襲ったランサムウェアによる全システムダウン。17億円という甚大な被害総額、鳴り止まない電話、そして会社の存続を揺るがすキャッシュフローの危機。絶望的な状況の中、経営陣が下した最大の決断は「空き巣に入られた家は捨てる（全システムの廃棄と再構築）」ことでした。

本セッションでは、経営陣の決断を、被害現場の最前線で具体化し続けた関通・情シス責任者の立場から当時を振り返るとともに、その経験から見えた“真の事業継続”を赤裸々に語ります。

・悪夢の始まり：サイバー攻撃被害のリアル

・究極の二択と、経営の意思決定

・復旧への執念と、これからの防衛戦略

■ 開催概要

【日 時】2026年5月22日（金） 14:00～16:30

※達城の登壇は、14:30～15:00頃となります。

【費 用】無料（事前登録制・定員100名）

【会 場】日経カンファレンスルーム

(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F)

【主 催】株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）

【共 催】 関通ホールディングス株式会社

株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO

宝印刷株式会社

【詳 細】 https://www.obc.co.jp/260522

■登壇者プロフィール

関通 情報システム管理部部長

兼 Cyber Governance Lab株式会社 代表取締役社長

達城利元

CISO（最高情報セキュリティ責任者）や経営層に対し、

サイバーリスクを定量的に評価し、戦略的なガバナンス

体制を構築するための提言を行う。特に、Googleの先

進的なセキュリティ技術とグローバルな知見と生成AIを

フル活用した、実効性の高い防御および回復体制の構

築に強みを持つ。他では学べない被害企業のリアルな

教訓に基づき、組織の防御力強化と企業価値の維持を

両立させるための指針を策定。

■関通ホールディングス株式会社について

【社 名】関通ホールディングス株式会社（東証グロース上場）

【所在地】兵庫県尼崎市西向島町111- 4

【代表者】代表取締役会長：達城久裕 代表取締役社長：達城利卓

【創 業】1986年4月

【事 業】物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

【U R L】ホールディングス：https://www.kantsuhd.com/

サービスサイト ：https://www.kantsu.com/