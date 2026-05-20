いなばペットフード　猫ちゃん用おやつ「CIAO クランキーちゅ～る和え」に6袋、30袋入り新登場！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用「CIAO クランキーちゅ～る和え」6袋、30袋入りを新発売いたしました。

本シリーズは、ちゅ～るを絡めたカリカリ粒を猫ちゃんが大好きなフレーバーでコーティングした大人気のおやつです。今回は、2種類の味を日替わりで楽しめる6袋入りの「アソートパック」と、3種類の味が入って多頭飼いのお家にも嬉しい30袋入りの「バラエティパック」をご用意いたしました。

6袋入り「まぐろ・かつおアソート」「まぐろ・チキンアソート」「かつおアソート」「海鮮アソート」「チキン・海鮮アソート」5種類まぐろ・かつおバラエティ 30袋入りまぐろ・海鮮バラエティ 30袋入りチキン・海鮮バラエティ 30袋入り■商品特徴- 6袋入りは「まぐろ・かつおアソート」「まぐろ・チキンアソート」「かつおアソート」「海鮮アソート」「チキン・海鮮アソート」の5種類。- 30袋入りは「まぐろ・かつおバラエティ」「まぐろ・海鮮バラエティ」「チキン・海鮮バラエティ」の3種類。- 1袋7gの便利な食べきりサイズ！- カリカリ粒に「ちゅ～る」を絡め、さらに大好きなフレーバーでコーティングした魅惑の味わい。- 見た目も楽しく、猫ちゃんがしっかり噛める粒形状。

「CIAO クランキーちゅ～る和え」6袋、30袋入りの商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/cat/search?keyword=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E5%92%8C%E3%81%88)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)