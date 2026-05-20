【JAF広島】公道ではできない運転体験で“安全性の再発見”

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、6月7日（日）にロイヤルドライビングスクール福山（広島県福山市）にて、50歳以上のベテランドライバーを対象とした、マイカーを使用する体験型安全運転講習会「ドライバーズセミナー シニアコース」を開催します。本講習は全日本交通安全協会との共催となります。

本講習会は普段公道ではできない運転体験を通じて、ご自身の「運転のクセ」や「身体能力の変化」に気づき、マイカーの車両特性を理解し、今後の安全運転の一助となる運転行動を身につけることを目的とします。

見通しの悪い交差点の様子急ブレーキ体験の様子ドライバーズセミナーの詳細はこちらから :https://jaf.link/42ICcXo

【実施予定の主なカリキュラム】

◆クルマの死角

◆見通しの悪い交差点

◆スラローム

◆信号を使った急ブレーキ体験

◆サポカー同乗体験（協力：ダイハツ広島販売株式会社）

※「サポカー」とは衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）などの先進安全技術を活用した一定の運転支援機能を備えたクルマのことです。

【開催概要】

開催日時：2026年6月7日（日）12：30～16：30

場 所：ロイヤルドライビングスクール福山（広島県福山市松永町4-15-31）

参加人数：10名（事前申し込み） ※最少催行5名のため中止となる場合もございます。

応募締切：2026年5月24日（日）まで

共 催：全日本交通安全協会

後 援：国土交通省・警察庁・広島県

協 力：広島ダイハツ株式会社・日本作業療法士協会・ロイヤルドライビングスクール福山

申込方法や参加料金などの詳細はこちら :https://jaf.link/42ICcXo