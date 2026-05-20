【シーホース三河】B.LEAGUE PREMIER参入の初年度！「Super Girls」2026-27シーズン メンバーオーディション開催

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

シーホース三河の試合やイベントを盛り上げてくれるチアリーダー「Super Girls(スーパーガールズ)」の2026-27シーズン メンバーオーディションを開催いたします。

ダンス経験・チア経験・ダンスに自信がある方々で、さらにはシーホース三河、Bリーグを盛り上げていただける「バスケットボールが大好き」、「チアリーダーを目指したい」という熱い想いを持った方を広く募集いたします。

2026-27シーズンより、当クラブはB.LEAGUE PREMIERへ参入します。

新リーグ初年度という貴重なタイミングで、歴史のスタートを共に創るメンバーを募集します。ぜひご応募ください!!

応募資格

- 下記の期間、シーホース三河チアリーダー「Super Girls」として活動できる方

１.愛知県内のシーホース三河試合(30試合中24試合)に8割以上参加できる方

２.2026年7月2日(木)【予定】より、毎週木曜日の練習

※試合以外のイベントは、毎月5件程度発生いたします。

※一部、県外での出演あり:天皇杯、チャンピオンシップ等

※シーズン前は週1～2回の練習になる事があります。(レギュラーシーズン10月～)

- 18歳以上

※高校生不可

※ダンス、チアリーディング、その他パフォーマンス経験者

※20歳未満の方は、保護者の同意が必要となります。

活動期間

- シーホース三河を応援する気持ちのある方- シーホース三河の活動方針に賛同できる方- チームの一員としての自覚・責任を持って1年活動できる方- シーホース三河以外で特定のプロチームとの契約、特定のスポーツ団体、その他団体と応援活動などに関わる契約がない方- 社会人の方はオーディション受験前に必ず勤務先に副業可能かの確認をお願いします。

2026年7月～2027年6月末

活動内容

レッスン

- シーホース三河の応援および関連イベントへの出演- 地域でのPRイベント/ボランティア活動への参加- メディアへの出演(テレビ・ラジオ・雑誌など)- チアスクールでのレッスン指導(条件あり)

毎週木曜日

19:30～22:00予定(シーズン前は週2回ペース)

支給・貸与等

応募方法

- ホームゲーム、イベント参加などの出演費支給- 練習時、ホームゲーム出演時の交通費支給- ユニフォーム、小物一式の貸与

下記応募フォームよりご応募ください。

応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1wvdwUJzpXSSplPhTzz82uvE005P13-ziQ0a6UZ-8nNAPjw/viewform

■応募書類

１.写真2枚(全身、上半身の各1枚)

＜申し込みの写真について＞

- 縦写真で3か月以内に撮影したもの。(容姿・体のラインが分かるウェア着用、応募者当人のみ写っているもの)- 全身写真は、スタイルがわかる服装で撮影した写真に限ります。(トップスやノースリーブ、ショートパンツ、レギンススタイル）

２.創作ダンス

16×8カウントの1分～1分15秒で作成（楽曲のジャンルなどは問いません）

注：創作ダンスの中に以下の技を必ず入れ作成

1.ダブルターン（種類は問いません）

2.リープジャンプ（移動を伴うジャンプ右左どちらでも可）

3.バットマン（左右どちらも入れてください）

4.トータッチなどのその場で行えるジャンプ

※１.写真２.動画ともに、以下の手順でURLを発行し応募フォームの該当箇所に記入してください。

ファイル転送サービス手順 :https://drive.google.com/file/d/1bJrYMylNrhmfBVQ9D_VBQv9WANBk7ZO4/view

３.【同意書】Super Girlsオーディション(20歳未満の方のみ)

- 20歳未満の方は保護者の本同意書が必要です

※押印済みの書類をスキャンまたは、写真データで提出。

全ての書類が揃った時点で、ご応募が完了となります。

募集締切

2026年6月7日(日)23:59

選考方法

■一次(書類)選考：書類審査

2026年6月12日(金)中に合否メールをお送りいたします。

manage@go-seahorses.co.jp のアドレスが受け取れるように設定ください。

■二次選考：実技審査、面接

実施日2026年6月20日(土)10:00～17:00予定

※終了時間は審査、面接順番により前後いたしますのでご了承ください

会場アイシン体育館(愛知県刈谷市昭和町2-3)

選考内容実技 創作ダンス・課題ダンス・コール・柔軟性(詳細は別途ご案内します)

面接 グループ面接

服装体のラインがわかるウェアをご持参ください。(シューズ含む)

(例：上下セパレートのエクササイズウェア、スポーツブラ、ストレッチパンツなど)

※二次選考にご参加の際の交通費・宿泊費等は自己負担となります。

※二次選考には、メディア取材が入る可能性があります。あらかじめご了承ください。

HARUNAディレクター

いよいよ来シーズンから「B.LEAGUE PREMIER」が開幕します。

この歴史的なシーズンを、共に創り上げる新しいメンバーを募集します。

私たちが目指すのは、唯一無二のチアリーダーであり、ただ“応援する”だけ！！ではありません。

会場の空気を変え、選手の背中を押し、ブースターの皆さんの心を一つにし、そして共に1番高いところを目指す。

そんな存在でありたいと思っています。

チア経験やスキル以上に大切なのは、挑戦したい気持ち、仲間を想う気持ち、そしてステージを楽しむ心です。

努力を重ねながら、一人ひとりが輝けるチームを一緒に作っていきましょう。

Bプレミア初年度という特別なシーズン。

この瞬間を、最高の景色を、一緒に迎え、チームや会場を共に盛りあげてくれるメンバーと活動出来ればと思っています。