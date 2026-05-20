日本初導入の「JOY PHOTO」が撮影できる次世代の証明写真機「Photomaton EVO」のサービスを開始！

ＭＥ Ｇｒｏｕｐ Ｊａｐａｎ株式会社※画像は海外仕様になります

証明写真機をはじめ各種自動サービスマシンを世界20カ国で展開する英国ME Group International plcの日本法人であるME Group Japan 株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：リーフ・オリバー・パトリック）は、フランスをはじめとするヨーロッパ市場で広くサービスを展開している写真関連サービスブランド「Photomaton（フォトマトン）」のフラッグシップ機である「EVO（エヴォ）」の初号機を設置、サービスを開始しました。

「EVO」は、世界的に著名なデザイナーであるフィリップ・スタルクによるスタイリッシュな筐体デザインが特長で、カラフルでビジュアル要素に富んだ直感的に操作できるユーザー・インターフェイスにより、新たなユーザー体験を創出します。また、「EVO」は従来の証明写真のみならず、今回が日本初導入となる「JOY PHOTO(TM)*（ジョイフォト）」が撮影できる機能を搭載、一度に4つの異なるカットが撮影できる「4ポーズ」や、同じ写真を16枚プリントできる「16カット」など、遊び心満載の新ザービスをお楽しみいただけます。 *商標出願中

この度は初回導入場所として、情報感度の高いファッショニスタが集まるセレクトショップ「THE FOUR-EYED（ザ フォーアイド）」に設置、今後は設置場所およびサービス展開エリアを順次拡大してまいります。

THE FOUR-EYED

欧米やアジア圏から厳選した新進気鋭のインディペンデントブランドや最新モデルの中から厳選したNIKEのアイテムなど、唯一無二の品揃えを誇る日本のファッションシーンで絶大な支持を集めるセレクトショップ。単なる衣類の販売場所にとどまらず、ファッションキッズやクリエイターたちが集まる

コミュニティスポットとしての機能も有しています。

住所：東京都新宿区歌舞伎町2-8-2 パレドール歌舞伎町 1階

営業時間：12:00～21:00

【EVOの特長】

・ フィリップ・スタルクによる、機能性と美しさを兼ね備えたアイコニックな筐体デザイン

・ 簡単でスムーズに操作できる直感的なデザインのユーザー・インターフェイス

・ 映像にも対応する訴求効果の高い大型モニター

・ 日本初導入の新サービス「JOY PHOTO」

製品仕様

■ 寸法：1,500mm (幅) x 750mm (奥行き) x 2,350mm (高さ)

■ 重量：本体 415kg

Instagram 公式カウント：https://www.instagram.com/photomaton_japan(https://www.instagram.com/photomaton_japan/)

※画像は海外仕様になります

ME Group Japanについて

ME Group Japan 株式会社は、自動証明写真機を日本に初めて導入したパイオニアで、世界No.1のシェアを持つME Group International plc（本社：イギリス）の日本法人として昭和38年（1963年）に設立されました。日本では全国約14,000カ所に自動証明写真機を設置、業界をリードしているほか、生搾りジュース自動販売機などを展開。自動マシンを通して、人々の生活をよりシンプルで便利に（Making Easy）するサービスを提供しています。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

ME Group Japan 株式会社 マーケティング部 corporate@me-group.com