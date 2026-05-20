介護・医療を手掛ける福祉グループが追求した“本気の健康・安心の食”を地域へ。大阪・総持寺に、国産無添加のさつまいもとおむすびの店「豊泉家のおいもとおむすび」が5月21日（木）オープン

一般財団法人SF豊泉家

「豊泉家のおいもとおむすび」店舗外観

大阪・北摂地域を中心に、地域密着型のヘルスケア事業を展開してきた豊泉家グループは、施設のご利用者の健康を支える中で培ってきた“食へのこだわり”を地域へ広げる取り組みとして、厳選された素材を使用した、国産無添加のさつまいも・おむすびを中心とした新店舗「豊泉家のおいもとおむすび」を、大阪府茨木市総持寺にて2026年5月21日（木）7時30分からオープンいたします。

当グループでは、介護施設における生活の質は“食”によって大きく左右されると考えています。毎日口にするものだからこそ、創業以来、素材選びには特にこだわりを持って取り組んできました。

さつまいも・お米は、年齢を問わず食べやすく、健康効果にも優れ、日本人の暮らしに根付いた食材です。介護現場で積み重ねてきた「毎日安心して食べられる健康な食」を通じて、これからは地域の皆様の健康にも役立てていきたい。その想いから、本店舗の開業に至りました。

コンセプトは「食で人を豊かにする」

店舗コンセプトは、「食で人を豊かにする」です。国産素材を中心に、子どもから高齢者まで食べやすい、無添加の商品づくりを大切にしています。また、本店舗は朝7時30分から営業し、地域の皆様の一日の始まりから、健康・安心の食を提供してまいります。特に、栄養が偏りがちな学生や忙しい社会人の方にも、手軽に質の良い朝食を届けたいと考えています。毎日の食事を通じて、地域の皆様の”心と体がととのう”店舗を目指します。

素材へのこだわり

ねっとり甘い「紅はるか」のさつまいも

さつまいもは、ねっとりとした食感と強い甘みが特徴の「紅はるか」を使用しています。砂糖を使用せず、素材本来の自然な甘さを活かすことで、身体への負担が少なく、幅広い世代の方にお楽しみいただけます。また、さつまいもは、食物繊維やビタミンを豊富に含み、腸内環境を整えながら日々の体調管理を支える食材としても注目されています。

島根県産コシヒカリ 単一種 一等米

おむすびに使用するお米は、島根県産コシヒカリの単一種一等米です。契約農家から仕入れた最高等級のお米を使用しており、実際に豊泉家グループの福祉施設でも同様のお米を提供しています。毎日食べるものだからこそ、安心できる品質と、素材本来のおいしさにこだわりました。

お米は、エネルギー源となる炭水化物だけでなく、身体をつくるたんぱく質も含み、栄養バランスに優れた、日本の健康的な食文化を支える食品です。本店舗では、このこだわりのお米を、毎日の食卓に気軽に取り入れていただけるよう、1合から量り売りで販売いたします。

商品概要

店舗では、おむすび、焼き芋、干し芋のほか、量り売り商品などをご用意しております。日々の食事や間食として取り入れやすい商品を展開してまいります。

写真左：豊泉家のおむすび、写真中央奥：掬び芋（干芋）、写真右：焼き芋<豊泉家のおいも>

■ 焼き芋S 460円（税込497円）

■ 焼き芋M 650円（税込702円）

■ 極冷蜜芋 ～食べやすいカット冷やし芋～ 500円（税込540円）

■ 掬び芋 800円（税込864円）

心と体がととのう蜜のような甘さの干芋

＜豊泉家のおむすび＞

■ 豊泉家の縁むすび 250円（税込270円）

島根県石見の国・浜田産の塩を使用。豊泉家が大切にしてきた、人と人とのご縁を結ぶ“家縁(かえん)”の想いを込めた塩むすび。

■ 芋皮ザクっとふりかけむすび 250円（税込270円）

さつまいもの皮に蜜を塗り、パリッと焼き上げて粉砕。黒ごまを合わせたふりかけを使用。

■ いも掬び 300円（税込324円）

特殊製法で作った干し芋を使用した、さつまいもご飯のおむすび。

■ 贅沢牛そぼろと干芋 350円（税込378円）

九州産黒毛和牛の大粒ミンチそぼろと干し芋を使用した、食べ応えのある一品。

■ 出雲板わかめと干芋 350円（税込378円）

凝縮した出雲の磯の香りをそのまま乾燥させた板わかめと干し芋を合わせたおむすび。

＜豊泉家のおこめ（島根県産 単一種 一等米）＞

■ 秤売1合 250円（税込270円）

■ 秤売1kg 1,200円（税込1,296円）

■ 秤売5kg 5,000円（税込5,400円）

■ 秤売10kg 9,000円（税込9,720円）

「豊泉家のおいもとおむすび」オープン告知フライヤー

■ オープン記念キャンペーン ■

オープンを記念し、5月21日（木）限定で、通常497円（税込）の焼き芋を、先着180本限定で200円（税込）にて販売いたします。 営業時間は7:30～15:00ですが、商品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご賞味ください。

店舗概要

店舗名：豊泉家のおいもとおむすび

オープン日時：2026年5月21日（木）7:30～

営業日：毎週木曜日・金曜日

営業時間：7:30～15:00 なくなり次第終了（当面の間）

住所：〒567-0802 大阪府茨木市総持寺駅前町5-29

電話番号：072-648-5817

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/oimo_omusubi_housenka/

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