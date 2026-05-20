【横浜開催】経営者・事業責任者が集う「第10回 CDR会 ビジネス交流会」を2026年7月16日（木）に開催

日本信用情報サービス株式会社

一般社団法人企業防衛リスク管理会（現在、株式会社への事業移行手続き中）は、経営者・事業責任者を中心とした異業種交流イベント「第10回 CDR会 ビジネス交流会」を、2026年7月16日（木）に横浜中華街にて開催いたします。なお、本交流会は「日本公益通報サービス株式会社」が運営を担当いたします。

本交流会は完全紹介制で、2か月に1回定期開催しており、毎回さまざまな業界・職種の参加者が集まるビジネスコミュニティとして継続的に開催しております。

当日は食事や会話を通じて交流を深めながら、新たなビジネスパートナーとの出会いや情報交換、人脈形成の機会をご提供いたします。

詳細を見る :https://jcis.co.jp/news/koryukai_20260716/

CDR会 ビジネス交流会について

CDR会は、幅広い分野のビジネスパーソンが参加する異業種交流会です。

単なる名刺交換にとどまらず、

- 新規事業や協業のきっかけづくり- 信頼できるビジネスネットワークの構築- 異業種視点による情報交換- 長期的なパートナーシップ形成

を目的として運営しております。

過去参加者からは、

「新しいビジネスパートナーと出会えた」

「普段接点のない業界の考え方が刺激になった」

「気軽に相談できる仲間ができた」

などのお声をいただいております。

初参加の方や、お一人でのご参加も歓迎しております。

開催概要

イベント名

第10回 CDR会 ビジネス交流会

開催日時

2026年7月16日（木）

18:00～20:30（受付開始 17:45）

会場

青海星 新館（チンハイシン シンカン）

〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町148-1

みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩3分

店舗URL

https://gh3u101.gorp.jp/

参加費

10,000円（税込）

※当日受付にて現金でお支払いください

※領収証発行可

持ち物

名刺（50枚程度）

主な参加業種

経営者、金融、不動産、士業、飲食、メーカー、IT、サービスなど、幅広い業種の方々にご参加いただいております。

お申し込み方法

【申し込み締切】

2026年7月10日（金）

過去にご参加いただいた方

以前の登録情報を利用いたしますので、「参加希望」の旨をメールにてご連絡ください。

※変更点がある場合はあわせてお知らせください。

日本公益通報サービス株式会社

取締役 三谷 剛史宛

Email：mitani@jwbs.co.jp

初めてご参加される方

専用フォームよりお申し込みください。

キャンセルポリシー

申し込み専用フォーム :https://jcis.co.jp/seminar-entry/

会場手配の都合上、2026年7月15日（水）以降のキャンセルにつきましては、参加費を全額ご請求させていただきます。

運営・お問い合わせ先

日本公益通報サービス株式会社

取締役 三谷 剛史

Email：mitani@jwbs.co.jp

日本信用情報サービスグループ会社 会社概要

日本公益通報サービス株式会社

代表取締役社長：小塚直志

設立：2023年3月

事業：企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、包括的なリスク管理ソリューションを提供。【専門家による対応可能】業界最安値で信頼性と実績を基にクライアントの職場環境改善とリスク軽減を支援します。

URL：https://jwbs.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本信用情報サービス株式会社

代表取締役社長：小塚直志

設立：2018年3月

事業：反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。シンガポールのARI社との提携により、国内外500万件以上のリスク情報を網羅。【検索件数780万件突破】低コストで企業リスク管理を実現したい企業様に最適なサービスを提供します。

URL：https://www.jcis.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

一般社団法人 企業防衛リスク管理会

代表理事：小塚直志

設立：2023年5月

事業：企業危機管理体制の構築を支援する会員制プラットフォームを運営しています。反社チェック・与信管理・バックグラウンドチェック等の調査サービス、独自データベースを活用した企業情報照会、専門家によるコンサルティング、オンラインセミナー・研修をサブスクリプション形式で提供。個人向けには、探偵業届出事業者として、浮気・不倫調査を中心としたLINE24時間無料相談窓口を運営し、弁護士等の専門家と連携した総合支援を行っています。会員交流の場も定期的に設け、継続的なリスク管理ニーズに応えています。

URL：https://jcis.co.jp/corporate-research/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本データ分析センター株式会社

代表取締役：小塚直志

設立：2025年9月

事業：日本全国の新聞記事を独自の運用体制により収集・精査・構造化し、企業リスク管理の実務で活用できる調査データベースを構築・提供しています。長年培ったデータ入力リソースと運用ノウハウを活用し、専門スタッフによる外部企業向けBPOサービスを提供。データの入力処理・文書構造化・データベース構築等を手掛けています。

URL：https://jdac.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F