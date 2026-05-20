4月度ダウンロード認定～YUI「again」がダブル・プラチナ認定！
一般社団法人日本レコード協会
YUI「again」
サザンオールスターズ「LOVE AFFAIR～秘密のデート」
米津玄師「IRIS OUT」
WISE「By your side feat. 西野カナ」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-663-1d5ab889b0c8a244580daaf77f4435b9.pdf
日本レコード協会は、2026年4月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/hs/
・ダブル・プラチナ認定
YUI「again」
・プラチナ認定作品
サザンオールスターズ「LOVE AFFAIR～秘密のデート」
WISE「By your side feat. 西野カナ」
その他、4月度は3作品（邦楽2作品、洋楽1作品）がゴールド認定となりました。
詳細は、下記URLおよび添付資料をご覧ください。
▼2026年4月度ダウンロード認定一覧（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-663-1d5ab889b0c8a244580daaf77f4435b9.pdf
▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品
https://www.riaj.or.jp/data/hs/
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
認定ランク：最低累計ダウンロード数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に基準を設定）
以上