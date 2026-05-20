4月度ダウンロード認定～YUI「again」がダブル・プラチナ認定！

写真拡大 (全4枚)

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2026年4月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/data/hs/


・ダブル・プラチナ認定


YUI「again」






・プラチナ認定作品


サザンオールスターズ「LOVE AFFAIR～秘密のデート」






米津玄師「IRIS OUT」






WISE「By your side feat. 西野カナ」






その他、4月度は3作品（邦楽2作品、洋楽1作品）がゴールド認定となりました。


詳細は、下記URLおよび添付資料をご覧ください。



▼2026年4月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-663-1d5ab889b0c8a244580daaf77f4435b9.pdf

▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品


https://www.riaj.or.jp/data/hs/



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


認定ランク：最低累計ダウンロード数


ゴールド：100,000


プラチナ：250,000


ダブル・プラチナ：500,000


トリプル・プラチナ：750,000


ミリオン：1,000,000


（以降100万毎に基準を設定）



以上