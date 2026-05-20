晋遊舎『LDK the Beauty』2026年2月号（紙面）にてteo and the（テオアンダー）「セラミックハンガンサンセットブラッシュ　04サンセット」がA評価を獲得！

スターデザインコスメティックス株式会社

スターデザインコスメティックス株式会社（所在地：東京都）は、取り扱いブランド teo and the（テオアンダー）の「セラミックハンガンサンセットブラッシュ 04サンセット」が、晋遊舎が発行する月刊誌『LDK the Beauty』2026年2月号の紙面において、A評価（とても良い）を獲得したことをお知らせします。

同誌はメーカーへの忖度なく、広告・ステマ一切なしで商品を本音評価することで知られる日本唯一のコスメ検証誌です。今回の評価はその厳正な基準のもと得られたものです。

■ 評価概要

■ 掲載紙面について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/28_1_a694e1418a472c417a194786848b0597.jpg?v=202605201152 ]

『LDK the Beauty』2026年2月号の紙面にて、「teo and theは毛穴をぼかしてかわいらしい肌印象になれる！」のキャッチコピーとともにA評価として掲載されました。繊細なパウダーが鮮やかに色づく点や、擦っても色持ちするキープ力が高く評価されています。

■ 製品詳細

■ 掲載媒体について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/28_2_2554704d86cf7488b5f16893a0f597ca.jpg?v=202605201152 ]

『LDK the Beauty』は、株式会社晋遊舎が発行する日本唯一の「本音でコスメを評価する」女性向けコスメ検証月刊誌（毎月22日発売）です。広告掲載・ステルスマーケティングを一切行わず、編集部と専門家が実際に使用・検証した結果のみを誌面に掲載しています。楽天マガジン美容部門にて3年連続1位（2025年）を獲得するなど、消費者・業界からの信頼性が高い媒体です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/28_3_56c48475bce3d220ed809a2231026064.jpg?v=202605201152 ]

■ 担当者コメント

広告・ステマ一切なしという厳格な基準で知られる『LDK the Beauty』様の紙面にて、teo and the「セラミックハンガンサンセットブラッシュ 04サンセット」がA評価をいただいたことを大変光栄に思います。水彩画発色で毛穴をふんわりぼかすというブランドのコンセプトを、客観的な検証を通じてご評価いただけたことは、私どもにとって大きな励みです。引き続き、日本のお客様にteo and theの魅力をお届けできるよう努めてまいります。

スターデザインコスメティックス株式会社

■ SNS・お問い合わせ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/28_4_fef924600bd56689cc8c316d7d04b760.jpg?v=202605201152 ]

【本件に関するお問い合わせ】

スターデザインコスメティックス株式会社（日本総代理店）

〒169-0072 東京都新宿区大久保1-3-14

メール：info@star-cosme.net