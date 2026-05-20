【親子で“健幸”を体験】横向き寝専用枕「YOKONEGU」が「しあわせつながる健幸まつり」へ出店決定！寝試し体験やお子様まくら作り体験を実施

富士ベッド工業株式会社

富士ベッド工業株式会社（東京都大田区）は、2026年6月6日（土）に開催される「第56回埼玉ブロック大会 越谷大会 しあわせつながる健幸まつり」（主催：公益社団法人 日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会）へ出店することをお知らせします。

当社は昨年開催時にも埼玉ブロック大会へ参加しており、今年も“健幸（Well-being）”をテーマとした取り組みとの親和性から、主催者より再びお声掛けをいただき出店が決定いたしました。

本イベントは、地域・企業・行政・市民が一体となり、“健幸”をテーマに未来の地域づくりを考える体験型イベントとして開催されます。

当社ブースでは、横向き寝専用枕「YOKONEGU」をはじめとする各種まくらの寝試し体験に加え、お子様向けの「ミニまくら作り体験」等を実施予定です。

昨年の出店時には、多くの来場者に実際に枕を体験いただき、親子連れを中心に「ミニまくら作り体験」も好評をいただきました。

今年も、睡眠や休息を楽しみながら体験できるブースとして、地域の皆さまへ“健幸（Well-being）”を身近に感じていただける機会を提供いたします。

実際に“寝試し”できる体験型ブースを展開

当日は、横向き寝専用枕「YOKONEGU」をはじめ、複数種類のまくらを実際に試せる“寝試し体験”を実施予定です。

睡眠環境やまくらは、実際に触れて体感することで違いを感じやすいことから、来場者が気軽に“休息”や“睡眠”について考えるきっかけづくりを目指します。

また、お子様向けに、自由につめ物を入れながら自分だけのミニまくらを作れる「ミニまくら作り体験」も開催予定です。

親子で楽しみながら、日々の睡眠や休息について触れていただける内容となっています。

開催概要

イベント名：第56回埼玉ブロック大会 越谷大会 しあわせつながる健幸まつり

開催日：2026年6月6日（土）

会場：見田方遺跡公園（埼玉県越谷市）

主催：公益社団法人 日本青年会議所 関東地区 埼玉ブロック協議会

会場では、企業ブースをはじめ、健幸青空姿勢教室、キッチンカー、防災企画、地域文化イベントなど、多彩な体験型コンテンツが展開予定です。

昨年出店時当社ブースの様子

横向き寝専用枕「YOKONEGU」について

ズラリと並んだ枕を興味深げに眺める来場者。興味があるまくらを実際に寝試し体験も。多くの親子連れで賑わった「ミニまくら作り体験」

YOKONEGUは、“横向き寝”時の腕肩や首への負担軽減を目指して開発された横向き寝専用枕です。

独特の形状設計により、自然な寝姿勢や寝返りをサポートし、日々の休息環境を見直すきっかけづくりを提案しています。

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

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