ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービスを全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス、2026年4月・5月、新たな6院をオープン

ホワイトエッセンス株式会社

ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※1を全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役社長：入山 裕左 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、2026年4月・5月、ホワイトエッセンス加盟歯科医院として新たな6院をオープンしたことをお知らせいたします。

ホワイトエッセンスのサービスは、歯の色や黄ばみに悩むお客様の声をきっかけに誕生しました。以来、全国の歯科医院に加盟いただき、お客様に効果を実感していただける施術を、安全かつ安心して受けていただけるよう、サービス品質の向上にこだわり、ホワイトニング材および照射器の研究開発、ホワイトニング材の医療機器承認の取得、メニューやサービスの開発・品質向上、スタッフ教育など様々な取り組みを行っております。

ホワイトエッセンスにおけるホワイトニングおよびクリーニングの症例実績は、2026年3月末時点で、471万件を突破しております。※2ホワイトエッセンスの症例実績の伸長は、ホワイトエッセンスの理念にご賛同いただく全国の加盟歯科医院によって支えられております。

2026年4月に5院、5月に1院、計6院が新たにオープンいたしました。

■ホワイトエッセンス 新加盟院一覧（2026年4月）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32161/table/86_1_4e951672179643f995e823b10905f1f4.jpg?v=202605201152 ]

■ホワイトエッセンス 新加盟院一覧（2026年5月）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32161/table/86_2_6b29aa18019073762dd922ecc4249659.jpg?v=202605201152 ]

医院の詳細および予約につきましては、こちらよりご確認ください。https://www.whiteessence.com/clinic/

今後もホワイトエッセンスは、「歯は一生の健康を支える」という長期的な視点に立ち、ホワイトニングやクリーニングにおける高い品質と価値を追求し、より多くのお客様によりご満足いただける「感動ホワイトニング」を提供できるよう努めます。

※1＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2か月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

※2 ホワイトニングに関する症例件数： 2,555,051件、クリーニングに関する症例件数：2,160,761件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2026年3月31日までの合計実績

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と471万件※3と多くの症例実績数のもと、全国344の加盟医院を展開し※4、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※5と中途解約制度の完備などがあります。歯と口元の美と健康については私たちにお任せください。

※3：ホワイトニングに関する症例件数：2,555,051件、クリーニングに関する症例件数：2,160,761件、合計：4,715,812件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2026年3月31日までの合計実績

※4：2026年3月末時点

※5：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金いたします。