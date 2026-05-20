年に一度の泉水源地一般開放！「ぬまづの水gift」の配布も行います

沼津市役所普段見学することができない泉水源地上空写真井戸から自噴する柿田川湧水「ぬまづの水gift」ゆうすいくん

沼津市の水道水は、富士山に降った雨や雪解け水が地下深くで長い年月をかけてろ過された、清らかでおいしい地下水から汲み上げられたものです。多くの方にこの水道水のおいしさを実感いただき、さらなる水道水の飲用促進を図るため、泉水源地一般開放と、柿田川湧水から生まれた柿田川を守る”かわいいヒーロー”ゆうすいくんによるぬまづの水のPR・「ぬまづの水gift」の配布を実施します。

１ 泉水源地一般開放

第68回水道週間にあわせ、普段は見学できない泉水源地を一般開放します。豊富に湧き出ている井戸水の様子や各家庭へ送水する施設などをぜひご覧ください。駐車スペースに限りがあるため、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

⑴ 日時 令和８年６月７日(日) 10時～15時半（最終入場15時）

⑵ 場所 泉水源地（静岡県駿東郡清水町八幡字泉川添270番地）

⑶ 内容 深井戸見学、お茶の無料サービス、水道の知識＆利き水クイズコーナー、給水車展示、水道に関するパネル展示、ゆうすいくんキャラクターグリーティング

２ ゆうすいくんによる「ぬまづの水」のPR・「ぬまづの水gift」の配布

⑴ 日時 令和８年６月５日(金) 11時半～12時半

⑵ 場所 沼津市役所 １階 玄関ピロティ

※ 配布状況により、終了時間が前倒しになる可能性もあります。ご了承ください