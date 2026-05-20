初夏を彩る、みずみずしい緑。茨城県ブランドメロン「イバラキング」が、麗しいタルトやフルーツサンドに！都内を中心に43店舗でメロンフェア開催

茨城県営業戦略部販売戦略課

日本一のメロンの産地、茨城県ブランドメロン「イバラキング」。その上品な甘さとみずみずしい果汁を贅沢に味わうメロンフェアを、5月18日より都内にある店舗を中心に開始しました。こだわりのタルトやケーキで人気の「キル フェ ボン」、店内厨房手作りサンドイッチ「メルヘン」、都内有名パティスリーなど、43店舗に期間限定で登場。爽やかに広がる香り、とろけるようになめらかな食感、そして気品ある甘さ。茨城県オリジナル品種「イバラキング」の味わいを、旬の時期だけの特別なスイーツでお届けします。

「イバラキング」とは

出荷量全国シェア約25％を誇る、日本一のメロン産地・茨城県。「イバラキング」は、そんな茨城県で10年以上の歳月をかけ、約400通り以上の掛け合わせから誕生した県オリジナル品種です。水はけの良い土壌と温暖な気候に育まれた果実は、上品な甘さとあふれる果汁が魅力。とろけるようになめらかな果肉を頬張ると、みずみずしく芳醇な甘みが口いっぱいに広がります。名前には、「茨城（イバラキ）のメロンの王様（キング）になってほしい」という想いが込められています。

都内を中心に人気店43店舗に登場！初夏を彩る各店のメロンフェア紹介

【開催概要】

開催期間：2026年5月18日（月）～2026年6月21日（日） ※店舗により開催時期が異なります

提供店舗・メニュー：都内を中心に以下43店舗

・キル フェ ボン「茨城県産 2色のメロンとマスカルポーネカスタードのタルト」

・メルヘン「茨城県産イバラキングのメロン生クリームサンド」

・Re:s cafebar & sweets リスカフェ「茨城県産イバラキングプリンパフェ」

・Parlor Vinefru 銀座「茨城県産イバラキングの生メロンクリームソーダかき氷」

・レインボーパンケーキ「茨城県産イバラキング 王様のパンケーキ」

・Patisserie Cacahouete Paris中目黒本店・武蔵小山店「茨城県産イバラキングメロンカップケーキパフェ」「茨城県産イバラキングメロン王様ショートケーキ」

・Fruit Chef The SHOP「茨城県産イバラキングメロンパフェ」「茨城県産イバラキングメロン グラスパフェ」他４メニュー

店舗名：キル フェ ボン

メニュー名：茨城県産 2色のメロンとマスカルポーネカスタードのタルト

販売価格： ピース 1,598円 / ホール(25cm) 15,984円（持ち帰りの場合の税込価格）

販売店：キル フェ ボン全12店舗

販売期間：2026年5月18日(月)～6月上旬

URL：http://www.quil-fait-bon.com/

※詳細は店舗にてご確認ください

茨城県を代表する2種のメロンを1度に味わえるタルト。マスカルポーネカスタードの上に、青肉メロン“イバラキング”と赤肉メロン“クインシー”を贅沢に敷き詰めました。

店舗名：メルヘン

メニュー名：茨城県産イバラキングのメロン生クリームサンド

販売価格：864円（持ち帰りの場合の税込価格）

販売店： 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の全25店舗

販売期間：2026年6月1日(月)～6月21日（日）

URL：https://www.meruhenk.co.jp/

※詳細は店舗にてご確認ください

茨城県産「イバラキング」を使用した甘くジューシーなメロンを挟んだ旬のスイーツサンドイッチです。

店舗名：Re:s cafebar & sweets リスカフェ （高田馬場駅）

メニュー名：茨城県産イバラキングプリンパフェ

販売価格：2,100円 （税込）

販売期間：2026年6月1日(月)～6月21日（日）

URL：https://www.instagram.com/res_cafe/

※詳細は店舗にてご確認ください

茨城県産ブランドメロン「イバラキング」を贅沢に半割りにし、器として仕立てました。中には職人手作りの自家製プリン、なめらかなバニラアイス、ふんわりスポンジケーキを重ね、メロンの甘い果汁とともにお楽しみいただけます。

店舗名：Parlor Vinefru銀座 （銀座一丁目駅）

メニュー名：茨城県産イバラキングの生メロンクリームソーダかき氷

販売価格：2,300円（税込）

販売期間：2026年6月1日(月)～6月21日（日）

URL：https://parlor-vinefru.com/

※詳細は店舗にてご確認ください

完熟のイバラキング果肉とソース、シュワっと軽やかな生メロンスパークリングエスプーマ、アメリカンチェリーをトップに。中段には自家製バニラアイス、イバラキング果肉、メロンスパークリングエスプーマ、別添えにホワイトラムを添えた新しくもどこか懐かしさも感じられる一品です。

店舗名：レインボーパンケーキ （原宿駅・明治神宮前駅）

メニュー名：茨城県産イバラキング 王様のパンケーキ

販売価格：2,350円（税込）

販売店：原宿・神宮前店

販売期間：2026年6月1日(月)～6月21日（日）

URL：https://www.instagram.com/rainbowpancake/

※詳細は店舗にてご確認ください

茨城の最高級メロン「イバラキング」を半玉まるごと使用した季節限定パンケーキ。ふわふわ生地に濃厚アングレーズソースと北海道産純生ホイップを合わせ、メロンの中にはちみつがけチーズケーキアイスを忍ばせました。芳醇なメロンとコク深いクリームの相性は抜群で、濃厚なのに驚くほど爽やかな初夏だけの味わいです。付け合わせの水切りヨーグルトや、味変のハニーレモンソースで最後まで飽きずにお楽しみいただけます。今回は特別価格でご提供。【1日20食限定】の王様級の贅沢を、ぜひご体験ください。

店舗名：Patisserie Cacahouete Paris （中目黒駅・武蔵小山駅 ２店舗）

メニュー名：茨城県産イバラキングメロンカップケーキパフェ

茨城県産イバラキングメロン王様ショートケーキ

販売価格：

「茨城県産イバラキングメロンカップケーキパフェ」：790円

「茨城県産イバラキングメロン王様ショートケーキ」：750円

（持ち帰りの場合の税込価格）

販売店： 中目黒本店、武蔵小山店

販売期間：2026年6月1日(月)～6月21日（日）

URL：https://cacahouete-paris.jp/

※詳細は店舗にてご確認ください

「茨城県産イバラキングメロンカップケーキパフェ」：バジルの葉から抽出したフレッシュなジュレがイバラキングメロンの甘さを引き立て果肉とバニラパンナコッタのなめらかさを演出します。

「茨城県産イバラキングメロン王様ショートケーキ」：ふわふわのスポンジに熟したイバラキングメロンと北海道産の生クリームの３拍子そろったショートケーキです。

店舗名：Fruit Chef The SHOP （人形町駅）

メニュー名：茨城県産イバラキングメロンパフェ、 茨城県産イバラキングメロン グラスパフェ

販売価格：

「茨城県産イバラキングメロンパフェ」：3,800円

「茨城県産イバラキングメロン グラスパフェ」：3,000円

（税込）他４メニュー

販売期間：2026年6月1日(月)～6月21日（日）

URL：https://www.instagram.com/fruitchef_theshop/

※詳細は店舗にてご確認ください

「茨城県産イバラキングメロンパフェ」：「イバラキング」を贅沢に1/2-1/3玉使用！杏仁ブラマンジェや日向夏を合わせてさっぱりとした涼やかなメロンパフェ。

「茨城県産イバラキングメロン グラスパフェ」：カフェタイムにちょうど良いレギュラーサイズより小さめなグラスパフェ。

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