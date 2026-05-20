Chacott×familiar初のコラボが実現！ バレリーナのクマちゃんが描かれたリュックサックやTシャツなど親子で楽しめるアイテムが両ブランド異なるラインナップで計14種登場

株式会社ファミリア

詳細URL：https://familiar.co.jp/blogs/item/chacott

株式会社ファミリア（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦）はチャコット株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典)との初のコラボレーションアイテムを2026年6月26日（金）より販売いたします。また、コラボレーションを記念し、バレエをテーマにしたワークショップを開催いたします。

本コラボレーションでは、三大バレエの一つとされる「眠れる森の美女」の世界観を着想源に、オーロラ姫とデジレ王子が結婚式を挙げる華やかな第三幕や、レッスンに励むクマちゃんをアートに落とし込んだアイテムが登場します。ピンクを基調としたやさしいカラーリングに、バレエを楽しむクマちゃんのモチーフをあしらったコラボレーションならではのアイテムを両ブランド異なるラインナップで展開いたします。

ファミリアからは、親子でリンクコーデを楽しめるTシャツやリュックサック、バッグをはじめとしたアイテムが登場します。チャコットからは、ファミリアで定番の平デニム生地を使用したバッグやポーチなどがラインナップいたします。

さらに本コラボレーションでは、子どもたちにモノだけでなくコトの体験価値を伝えたいという想いから、バレエをテーマにしたイベントも企画いたしました。ファミリア神戸本店および代官山店ではオリジナル巾着を制作できるワークショップを開催するほか、チャコット代官山本店ではオリジナルのシューズバッグづくりや特注のレオタードとファミリアチェックのスカートを着て参加できるバレエレッスン・撮影会などのイベントを開催いたします。

この機会にぜひ、コラボレーションならではのアイテムとイベントをお楽しみください。

- familiar 販売アイテム

Tシャツ

親子でのリンクコーデにもおすすめのTシャツ。 子ども用はピンクのカラーと丸みのあるパフスリーブでかわいらしく仕上げました。大人用はグレーの生地にクマちゃんのワンポイントで大人っぽい印象に。デイリー使いもしやすい一着です。

■Tシャツ〈KIDS〉 15,950～17,600円（税込）

■Tシャツ〈大人〉 18,700円（税込）

リュックサック

チャコットらしいピンクのカラーとフリルが目を惹くリュックサック。クマちゃんたちのバレエの練習風景をアートで表現しています。

■リュックサック 28,600円（税込）

バッグ

バッグは大容量でバレエレッスンの荷物を入れるのにぴったり。コンパクトに畳めて持ち運びがしやすいのも嬉しいポイントです。

■バッグ 22,000円（税込）

タオルハンカチ・シュシュ・マスコットベアー

タオルハンカチは様々なバレエのポーズをしているクマちゃんをアートで表現しています。華やかな印象に見せてくれるシュシュは繊細なクマちゃんのモチーフがポイントです。マスコットベアーはバレエ『眠れる森の美女』に登場するフロリナ王女の衣装をイメージ。チャコットとファミリアのプレート付きです。

■タオルハンカチ 2,530円（税込）

■シュシュ 7,150円（税込）

■マスコットベアー 19,800円（税込）

【購入方法】

ファミリアオンラインショップにて以下の日時より販売を開始いたします。

■販売開始日：2026年6月26日（金）10：00～

※6月26日（金）は1注文あたり各アイテム各サイズ1点までの購入個数を制限させていただきます。翌日、6月27日（土）10:00～は制限を解除いたします。

※オンラインショップの在庫がある場合、2026年6月30日（火）10：00～オムニサービス（店舗受け取り）をご利用いただけます。

- Chacott販売アイテム

平デニム生地を使用したバッグやポーチ、小物の整理に便利な巾着などがラインナップ。マスコットベアーは、バレエ「眠れる森の美女」の主人公オーロラ姫の衣装をイメージしています。

【購入方法】

チャコットオンラインショップ・チャコット5店舗（代官山本店・新宿店・名古屋店・大丸心斎橋店・神戸店）にて下記日程より販売を開始いたします。

■販売開始日：2026年6月26日（金）

詳しくはこちら：https://shop.chacott.co.jp/Page/Feature/ballet_collab_familiar202606.aspx#howtobuy

- familiar開催イベント

Chacott × familiarコラボイベント「巾着をつくろう」をファミリア神戸本店・代官山店にて開催！「シルクスクリーンプリント」という印刷の手法を体験し、自分だけのオリジナル巾着をつくろう。巾着本体は、ピンクとブルーの選べる2色。さらに3種類のモチーフと3色のインクを自由に組み合わせて、お好みの配置でプリントしていただけます。バレエをしているクマちゃんなど、コラボならではの特別なデザインをお楽しみください。

【開催概要】

■開催店舗：ファミリア 神戸本店・代官山店

■開催日：6月20日（土）・21日（日）

※開催時間は予約ページをご確認ください。

■対象：3歳～小学3年生までのお子様

■参加費：5,500円（税込）

ご予約はこちら：https://familiar.co.jp/collections/chacott

- Chacott開催イベント

チャコット代官山本店では、「シルクスクリーンプリント」でオリジナルのシューズバッグをお作りいただけます。さらに、ファミリアチェックのチュール生地を使用したコラボレーションならではの特注のレオタードやスカートを着て、はじめてのバレエレッスン体験や撮影会をお楽しみいただけるイベントも開催！

詳しくはこちら：https://shop.chacott.co.jp/Page/Feature/ballet_collab_familiar202606.aspx

- Chacott（チャコット）について

「人生を、芯から美しく。」

チャコットは70年以上にわたり、お子さまから一流のアーティストまで、バレエやダンスを中心にサービスや商品を提供し続けてきました。

今では「クローズから、オープンへ」というテーマを掲げて、今まで培ってきた芸術分野の強みを活かし、日常生活への価値提供を行うことで、美しくありたいと願うすべての人々の人生を、芯から美しくするサポートを続けています。

公式ホームページはこちら：https://shop.chacott.co.jp

- 株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】

わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。

URL : https://familiar.co.jp/

■会社概要

会 社 名： 株式会社ファミリア

代 表 者： 代表取締役社長 岡崎忠彦

所 在 地： 兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10

URL ： https://familiar.co.jp/

■公式SNSアカウント

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