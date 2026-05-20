『ズートピア2』 本日5.20（水）ブルーレイ＋DVDセット 発売！ニック＆ジュディが潜入捜査！？貴重な“未公開シーン”解禁！ニック・ワイルド役 森川智之さんが語る熱い想い…特別インタビュー公開！

株式会社ハピネット

昨年12月の劇場公開以降、国内興収157.5億円を記録、洋画史上最長の12週連続No.1(2026/2/21時点)など、数々の偉業を達成したディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』を、本日5月20日（水）にブルーレイ＋DVD セット、前作『ズートピア ブルーレイ＋DVD セット』をBOXに一緒に収納できるブルーレイ＋DVD セット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVDで発売いたします。※デジタル配信中（購入／レンタル）

この発売を記念して、ニックとジュディが“夫婦役”として空港で潜入捜査を行う、スリリングかつコミカルな“未公開シーン”をボーナス・コンテンツから一部解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eFFkJsbejIk ]

この映像は、初期の構想段階で制作されていたニックとジュディの潜入捜査シーンが描かれています。実際の本編とは異なり舞台は空港。密輸犯を追うため、ニックとジュディは“夫婦”を装って潜入捜査を行います。ジュディはベビーカーを押しながら、ジョークを交えて密輸犯に接近。そこへニックも、ジュディを優しく気遣うパートナーとして登場し、密輸犯から高級時計を渡されたニックは、「最近は偽物が多い」などと揺さぶりをかけ、ジュディも「密輸は割と重罪なのよね」と追い打ちをかけるなど、徐々に相手を追い詰めていきます。ニックとジュディの見事な潜入コンビぶり（！？）を楽しめる貴重な映像です！

本日発売のブルーレイ、デジタル配信（購入）には、今回解禁となった映像を含む「未公開シーン」のほか、物語が出来上がるまでを追った「作品の舞台裏」、オリジナル版の豪華キャストのアフレコ収録現場の様子が分かる「最高の声優たち」、大人気の新キャラクター・ニブルズの描き方を紐解く「ニブルズの描き方」、本編に隠されたキャラクターなどに触れる「おもしろトリビア」、気合を入れてアフレコに挑むオリジナル版のキャストに迫る「“ワイルド”な収録現場」など、ファンには見逃せない豪華ボーナス・コンテンツを収録！

“もふもふなのに深い”感動とスリルが詰まった『ズートピア2』を、ブルーレイ＋DVD セット、ブルーレイ＋DVD セット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVD、デジタル配信（購入／レンタル）でぜひお楽しみください 。

■ “最高のバディ”のその先へ。試されるジュディとニックのパートナーシップ

前作『ズートピア』でベルウェザー副市長の陰謀を暴き、ズートピアの危機を救ったジュディとニック。本作『ズートピア２』は、その直後から物語がスタートします。正式に警察官としてバディを組むことになったふたりだったが、実はお互いのことをまだ深く理解していないことに気づきます。密輸事件を追う潜入捜査では、アリクイが運転する逃走用バンとの派手なカーチェイスを繰り広げるも作戦は失敗。ボゴ署長の判断で、ふたりはクォッカのセラピスト、ドクター・ファズビーによる“パートナー・セラピー”を受けることになります。監督のジャレド・ブッシュは、「今回の映画は、相手の新たな側面を知ることについて描いている」とコメント。本作では事件解決だけでなく、お互いの内面や価値観と向き合いながら、“最高のバディ”からさらに関係性を深めていく姿が描かれているのです。

※ご紹介の際は、ジャケット写真と下記のクレジットの掲載を必ずお願いいたします。

『ズートピア２』

ブルーレイ＋DVDセット、ブルーレイ＋DVD セット コンプリート・ケース付き（数量限定）、

4K UHD＋ブルーレイ セット、DVD発売中

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2026 Disney

ブルーレイ＋DVD セット4K UHD＋ブルーレイ セット

さらに！！『ズートピア２』ニック・ワイルド役 森川智之さんの特別インタビューを実施！

前作から約9年を経て再びニックを演じた心境や、思い入れのあるシーン、ニックとジュディの関係性についてなど、『ズートピア２』への熱い想いをたっぷり語っていただきました！

●ニック・ワイルド役：日本版声優 森川智之さんが語る『ズートピア2』の魅力とは？

Q.『ズートピア２』のアフレコ収録で、再びマイクに向かった時のお気持ちをお聞かせください。

A.気持ちとしては、とても嬉しかったです。ようやく再びニックを演じられる喜びで一杯でして…。前作から約9年が経っていますが、作品自体は前作から数日後の設定なんです。なので、演じている僕自身は10年近く年を重ねている一方で、キャラクターとしては“数日後”の状態で演じなければいけない、という意識はありました。 ただ、それ以上に、新しいニックの映像を見ながら収録できることが本当に嬉しくて。改めて、ここまで『ズートピア』を応援してくださったファンの皆さんのおかげだなと強く感じました。

Q. 劇場公開でも大ヒットを記録しましたが、周囲の反応で変化を感じたことはありましたか。

A.もう、口を開けば「『ズートピア２』観たよ！」という会話から始まる感じでしたね（笑）。それだけ皆さんが待ち望んでいた作品なんだなと思いました。 あと、「（ニックの声優は）森川さんなんだよね！」と言っていただけるのがすごく嬉しかったです。

Q. アフレコ時の印象的なお話や、面白いエピソードがあれば教えてください。

A.アフレコの収録時期はみんな並走して進んでいるので、お互いに刺激し合っていた感じですね。 あと、上戸彩さんの声を最初に聞かせていただいた時、「前作よりさらにパワーアップしているな」と感じて。『ズートピア２』に対する想いが声にしっかり乗っていたので、「これはちゃんと受け止めて演じなければ」と思っていました。

Q. もし森川さんご自身がバディを組むなら、ジュディ以外でどのキャラクターと組みたいですか？

A.バディを組むなら……やっぱりジュディとニックがすごくぴったりなので難しいですが、強いて言うのであればニブルスですかね。 ニック自身は、最初はあまりニブルスを信用していなかったと思いますが、彼の“鋼のようなマインド”には魅力を感じていたと思います。 特に、刑務所の檻に入れられたシーンでの会話では、ニブルスに言われたことをニックがしっかり受け止めているように感じていて。もし一緒にバディを組んでも、うまくいくのではと思います。もちろん、ほかにも魅力的なキャラクターはたくさんいますけどね。

Q. ニックとジュディの関係性も大きな話題となりましたが、どのように解釈されていましたか？ また、今後どのような展開を期待していますか。

A.僕の中では、ニックにとってジュディは特別な存在ですね。ジュディと関わるようになってから、ニック自身がものすごく変化していっていると思います。 彼自身のバックボーンもありながら、それでもジュディに影響されて動いていて、とても大切な存在になっていると思います。 単なる警官としてのバディというだけではなくて、「常に近くにいてほしい」と思うような存在になっているのではないでしょうか。

Q. 思い入れのあるシーンを教えてくださいますか。

A.やっぱり、ツンドラ・タウンの建物内でのアクションシーンですね。その後に続く、ジュディとの２人だけのシーンもすごく心に残っています。 あそこのシーンを成立させないと、『ズートピア２』は成功しないんじゃないか、というくらいの思い入れがあって。作品の中でも、とても大事なシーンだったと思っていますので皆さんにもぜひ観てほしいです。

Q. デジタル配信、ブルーレイのボーナス・コンテンツ（映像特典）のお気に入り、おススメの見方などを教えてください。

A. 職業病なので（笑）、オリジナル版のアフレコ風景などを観ました。やはりお気に入りはキャストの皆さんがアフレコしている様子で、言語は違えど本番の雰囲気は世界共通なんだなと感じましたね。

森川智之（もりかわ としゆき）プロフィール

声優・ナレーター。アクセルワン代表取締役。声優養成所アクセルゼロ代表。横浜出身。

趣味：車・ドライブ、ゴルフ、音楽鑑賞、映画鑑賞。横浜DeNAベイスターズファン

【アニメ】「クレヨンしんちゃん」野原ひろし、「鬼滅の刃」産屋敷耀哉 他

【外画】トム・クルーズ キアヌ・リーブス ジュード・ロウ、ユアン・マクレガー 他 ハリウッドスター等の吹き替え多数。

公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2

ストーリー：動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出す。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニック。正反対なふたりの絆が試される。