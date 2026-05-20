Googleの最新AIで組織全体の業務プロセスを変革！「Gemini Enterprise App」実践活用ガイド資料を無料公開｜株式会社イー・エージェンシー

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（東京都品川区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）は、2026年5月20日、エンタープライズ向けAIエージェントプラットフォーム「Gemini Enterprise App」の特長や実践的な活用アイデアをまとめたサービス資料の無料提供を開始したことをお知らせいたします。

AIを「個人ツール」から「組織の頭脳」へ。ビジネス変革（AX）を実現

AIのビジネス活用が進む中、多くの企業が個人の生産性向上（レベル1）から脱却し、組織全体の意思決定と業務フローを自律化させる「AI主導のビジネス変革（レベル5）」へのシフトを目指しています。

本日公開した資料では、Googleの世界トップレベルのAIモデルをセキュアな環境で全社のワークフローに統合し、組織の頭脳として最大限に活用するための「Gemini Enterprise App」の全容と、活用アイディアをご紹介しています。

▼「Gemini Enterprise App」の詳細はこちら

「Gemini Enterprise App」の3つの特長

- ビジネスプロセスを変革するAIエージェントプラットフォーム「Gemini Enterprise App」https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/gemini_enterprise_app(https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/gemini_enterprise_app?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260520)- 【資料】ビジネスプロセスを変革するAIエージェントプラットフォーム「Gemini Enterprise App」サービス資料https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/download/20260520_01(https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/gemini_enterprise_app?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260520)

「Gemini Enterprise App」は、個人の業務効率化に留まらず、組織の「業務フローやプロセス自体」をAIエージェントを通じて最適化・自動化するプラットフォームです。

GA4との連携で分析から施策立案までを一貫サポート

- 最先端のマルチモーダルAIモデルの活用テキストやコードだけでなく、画像（Nano Banana Pro）や動画（Veo 3.1）など多様なデータを処理できるGoogleの最新AIモデルをいち早く利用できる環境を提供します。- 広範なデータ連携と強固なセキュリティ・ガバナンスGoogle WorkspaceやBigQueryなどのGoogleサービスに加え、Microsoft OneDriveやSlack、Salesforceなどの既存システムとも連携が可能です。また、入力されたデータが第三者のAI学習に使用されることはなく、エンタープライズ品質の強固なデータ保護を実現します。- ノーコードでのカスタムエージェント開発と一元管理「Agent Designer」などのノーコード開発ツールにより、プログラミング知識がない現場の業務担当者でも、直感的なチャット操作で独自のAIエージェントを構築し、組織全体で安全に共有・管理できます。

本資料では、実践的な活用例として「Google アナリティクス 4 プロパティ（GA4）」と連携したマーケティングプロセス支援のイメージを収録しています。 AIとの対話（壁打ち）を通じて、以下のような業務の高度化・自動化を実現します。

- 数値分析（データの抽出・切り口提案）「直近1週間のユーザー数を日別で出して」「どんな切り口のレポートが作れる？」とチャットで尋ねるだけで、AIが瞬時にデータを抽出し、分析の方向性をアドバイスします。- 示唆のまとめ（要因分析・簡易予測）「なぜその数値になったのか」といった結果に対する要因（曜日要因や検索アルゴリズムの変動など）をGeminiが考察。さらに過去のデータ傾向から、「明日のPV数トップ10」といった簡易な未来予測までサポートします。- 打ち手（施策）の立案（改善プラン・クリエイティブ生成）分析結果をもとに、「内部リンクの強化」や「SNSでの発信」といった具体的なサイト改善策を提案。さらに、提案された広告コピーをもとに、そのままバナー画像や動画などのクリエイティブを生成し、実行までをシームレスに繋ぎます。

イー・エージェンシーは、最新のAI技術と強固なデータ基盤構築ノウハウを掛け合わせ、お客様の経営・マーケティングにおけるデータドリブンな変革をトータルで伴走支援してまいります。今後の施策検討のヒントとして、ぜひ本資料をご活用ください

■ 株式会社イー・エージェンシーについて

資料ダウンロードはこちら（無料） :https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/gemini_enterprise_app?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260520

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

- 会社名：株式会社イー・エージェンシー- 代表者：代表取締役 甲斐 真樹- 所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 事業内容：データソリューション・AI活用支援事業- URL：https://www.e-agency.co.jp/

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/contact/